Погибли в результате потопа: в Алешках сообщили о жертвах подрыва Каховской ГЭС

Мэр оккупированных Алешек в Херсонской области 7 июня сообщил о жертвах подрыва Каховской ГЭС. По словам Евгения Рыщука, в результате потопа в городе погибли 3 человека.

Рыщук также заверил, что информация о жертвах среди людей в Алешках вполне достоверна. Уже со временем российские захватчики все же стали освобождать людей от потопа.

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В Алешках в результате потопа погибли люди

Евгений Рыщук подчеркнул, что после того, как оккупанты взорвали Антоновский мост в Херсонской области, то забрали из города все плавательные средства. Поэтому люди должны были самостоятельно убегать от большой воды.

Люди самоорганизовались и начали снимать других с крыш,

– отметил мэр.

Мэр города также подчеркнул, что оккупанты не выпускают людей из Алешек. Поэтому люди должны искать спасение самостоятельно.

"Люди собираются в центре города, в больнице – там более 300 человек, и ищут убежища, где было бы сухо, была крыша над головой", – сказал Рыщук.

В заключение он отметил, что в оккупированных Алешках уже начались проблемы с водой и электроэнергией. К тому же, с большой водой в город может попасть инфекция и заразить людей.

Сколько человек погибло в Алешках

Впоследствии в комментарии Суспильному мэр Алешек рассказал, что известно о 3 погибших людях от наводнения во временно оккупированных Алешках. По его словам, количество погибших будет только увеличиваться.

Есть у нас уже один человек погибший. В больницу сейчас привезли еще двоих,

– сказал Рыщук.

Он подчеркнул, что захватчики совершенно не помогают эвакуироваться маломобильным людям. Также россияне никого не пускают в бомбоубежище в местном здании культуры, расположенном в центре города.

Россияне не выпускают жителей

В то же время руководитель Алешковской городской военной администрации Татьяна Гасаненко в интервью "Радио Свобода" отметила, что точное количество погибших в результате потопа в городе пока неизвестно. Она отметила, что россияне запрещают людям эвакуироваться самостоятельно.

Гасаненко также подчеркнула, что связь с жителями Алешек отсутствует. В том числе и потому, что в городе есть огромные проблемы с электроэнергией.

"Ситуация остается сложной. Общение уменьшилось, видимо, в раз 20 – 30, поэтому связи почти нет", – заявила она.

В заключение руководитель горсовета добавила, что захватчики предлагают местным эвакуироваться только в Краснодарский край России. Если кто-то не хочет этого делать, то оккупанты угрожают им в своем пропагандистском духе.

Что известно о ситуации в Алешках