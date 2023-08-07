Никаких выплат: погибшим вагнеровцам больше не выписывают документы об их участии в войне

Командование ЧВК "Вагнер" перестало выписывать справки об участии в "СВО" погибшим оккупантам. Они заявляют, что появились более важные задачи.

Источники 24 Канала сообщают, что и раньше вагнеровцы неактивно получали подтверждение статуса – около 20% родственников погибших получали такую справку. После перемещения структуры в Беларусь оформление вообще отменили.

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Семьи "Вагнера" останутся без выплат

Администратор закрытого чата родственников вагнеровцев сообщила, что ЧВК "Вагнер" приостановил выдачу справок об участии в так называемой "СВО". Это означает, что родственники погибших окупантов не смогут получать никаких льгот и компенсаций от России. Оформление длилось до сих пор, несмотря на то, что вагнеровцы уже месяц вышли с территории Украины.

Так произошло, поскольку сейчас появились более важные и приоритетные задачи у сотрудников,

– написала администратор канала.

Официально погибшими собирались признать только каждого второго военного ЧВК "Вагнер". Однако в начале полномасштабного вторжения документально оформили лишь 20% от всего количества погибших вагнеровцев. Остальные не получили подтверждения статуса и, как следствие, их родственники не получили выплаты от России.

Родственники вагнеровцев собираются жаловаться и задавать вопросы о возобновлении оформления – их просят "набраться терпения".

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