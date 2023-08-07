Никаких выплат: погибшим вагнеровцам больше не выписывают документы об их участии в войне
Командование ЧВК "Вагнер" перестало выписывать справки об участии в "СВО" погибшим оккупантам. Они заявляют, что появились более важные задачи.
Источники 24 Канала сообщают, что и раньше вагнеровцы неактивно получали подтверждение статуса – около 20% родственников погибших получали такую справку. После перемещения структуры в Беларусь оформление вообще отменили.
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Семьи "Вагнера" останутся без выплат
Администратор закрытого чата родственников вагнеровцев сообщила, что ЧВК "Вагнер" приостановил выдачу справок об участии в так называемой "СВО". Это означает, что родственники погибших окупантов не смогут получать никаких льгот и компенсаций от России. Оформление длилось до сих пор, несмотря на то, что вагнеровцы уже месяц вышли с территории Украины.
Так произошло, поскольку сейчас появились более важные и приоритетные задачи у сотрудников,
– написала администратор канала.
Официально погибшими собирались признать только каждого второго военного ЧВК "Вагнер". Однако в начале полномасштабного вторжения документально оформили лишь 20% от всего количества погибших вагнеровцев. Остальные не получили подтверждения статуса и, как следствие, их родственники не получили выплаты от России.
Родственники вагнеровцев собираются жаловаться и задавать вопросы о возобновлении оформления – их просят "набраться терпения".
Вагнеровцы готовят провокации
- В Беларуси вагнеровцы уже получили доступ к силовым структурам. Они могут стать "костяком" режима Александра Лукашенко.
- ППК "Вагнер" охраняет лично Лукашенко и может заняться провокациями для дестабилизации ситуации в странах ЕС. К примеру, они могут прибегнуть к похищениям польских пограничников или диверсий.
- Для облегчения сделок самопровозглашенный президент Беларуси может выдать вагнеровцам гражданство. Таким образом, им легче будет попасть в страны НАТО.
- Ранее Лукашенко цинично утверждал, что сдерживает вагнеровцев от "похода в Польшу". Заявление он сделал на фоне движения войск Вагнера возле Сувальского коридора, соединяющего Польшу и Литву.