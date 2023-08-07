Джерела 24 Каналу повідомляють, що і раніше вагнерівці неактивно отримували підтвердження статусу – близько 20% родичів загиблих здобували таку довідку. Після переміщення структури у Білорусь оформлення ж взагалі скасували.

Дивіться також Маленькі дияволи: чому вагнерівці в Африці не такі потужні, як розповідають пропагандисти

Сім'ї "Вагнера" залишаться без виплат

Адміністраторка закритого чату родичів вагнерівців повідомила, що ПВК "Вагнер" призупинив видачу довідок про участь у так званій "СВО". Це означає, що родичі загиблих окупантів не зможуть отримувати ніяких пільг та компенсацій від Росії. Оформлення тривало досі, попри те, що вагнерівці вже як місяць вийшли з території України.

Так сталося, оскільки зараз з'явилися більш важливі та пріоритетні завдання у співробітників,

– написала адміністраторка каналу.

Офіційно загиблими збиралися визнати тільки кожного другого військового ПВК "Вагнер". Однак початку повномасштабного вторгення документально оформили лише 20% від всієї кількості загиблих вагнерівців. Решта не отримала підтвердження статусу і, як наслідок, їх родичі не отримали виплат від Росії.

Родичі вагнерівців збираються скаржитися та ставити питання про відновлення оформлення – їх просять "набратися терпіння".

Вагнерівці готують провокації