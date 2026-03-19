Без отца остался сын: на фронте погиб воин Дмитрий Иваненко из Мирнограда

Украина потеряла еще одного защитника на фронте. Во время выполнения боевого задания в Донецкой области погиб военный из Мирнограда.

У него остался сын, который теперь будет расти без отца. Об этом сообщает Мирноградская городская военная администрация.

Смотрите также Мужественно боролся до последнего: погиб старший сержант Роман Цвик из Киевской области

Как погиб защитник?

В боях за Украину погиб военнослужащий из Мирнограда. Жизнь защитника оборвалась во время выполнения боевого задания 12 марта 2026 года в городе Краматорск.

Дмитрий родился 12 декабря 1986 года в селе Трифоновка на Херсонщине. С 2002 года жил в Мирнограде, там же прошли его юность и взрослые годы.

Мужчина работал обвальщиком мяса в ЧАО "АПК-ИНВЕСТ", а с ноября 2022 года – на шахтоуправлении "Покровское". Его знали как трудолюбивого, ответственного и искреннего человека, которого уважали коллеги и друзья.

Известно, что воин стал на защиту Украины после мобилизации в апреле 2025 года и выполнял боевые задачи в зоне активных боевых действий. Он отдал свою жизнь, защищая государство от российских оккупантов.

Самым болезненным в этой потере является то, что у погибшего остался сын. Ребенок потерял отца, который до последнего выполнял свой долг перед страной.

Родные, друзья и собратья вспоминают защитника как преданного, мужественного и искреннего человека. Он был примером силы духа и настоящего патриотизма, который не остался в стороне в самое тяжелое для страны время.

Кого еще потеряла страна в войне?