Отдали жизнь за Украину: на войне погибли шесть защитников из Прикарпатья

Украина теряет своих лучших сыновей и дочерей на войне, развязанной Россией. В борьбе против российских захватчиков погибли шесть военных из Прикарпатья. Сообщается о гибели Николая Морозюка, Руслана Шелембина, Василия Лиховидюка, Василия Товарницкого, Виталия Ивасюка и Игоря Лаврива.

Известно, что украинские защитники погибли в разное время при выполнении боевых задач.

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Шесть защитников отдали жизнь за Украину

В Калушском городском совете сообщили о гибели 41-летнего Игоря Лаврива. Мужчина мужественно выполняя военную обязанность в бою за Украину, ее свободу и независимость, погиб на поле боя в Донецкой области 15 января. Он жил в селе Тужилов Калушской общины. Был главным сержантом, командиром штурмового отделения.

На фронте погиб Игорь Лавров / Фото Марины Поташник

Печенежинское территориальное общество рассказало о смерти Руслана Шелембина. Мужчина ушел воевать в 2014 году. У него был большой боевой опыт. В апреле 2022 года вновь стал в защиту страны. Военнослужащий служил старшим стрелком-оператором. Боец погиб 16 января 2024 года в Запорожской области в результате тяжелых ранений.

В боях за Украину погиб Руслан Шелембина / Фото Печенежинской территориальной общины

При выполнении боевой задачи в Донецкой области 13 января погиб 45-летний Николай Морозюк. Николай служил как водителем-кузнецом отделения слесарно-механических работ ремонтного взвода автомобильной техники. Известно, что мужчина жил в селе Ковалевка Нижневербого территориального общества.

На войне погиб Николай Морозюк / Фото Нижневербежского сельского совета

Военнослужащий Василий Лиховидюк погиб 16 января 2024 года в Запорожской области получил серьезные ранения. Мужчина родился в 1978 году, жил в селе Богровка Солотвинского поселкового совета. После женитьбы перебрался в село Великий Кунинец Вишневецкой территориальной громады Тернопольской области.

В борьбе против российских оккупантов погиб Василий Лиховидюк / Фото Ксении Данилюк

На войне против российских захватчиков погиб военнослужащий Василий Товарницкий из Косовской городской общины Ивано-Франковской области. У защитника остались жена, сын и мать. Боец погиб 25 декабря 2023 вблизи города Авдеевка Покровского района Донецкой области.

В бою погиб Василий Товарницкий / Фото Юрия Плосконоса

В борьбе против оккупантов погиб 40-летний военнослужащий из Ивано-Франковской области Виталий Ивасюк. Герой был жителем села Фатовец Коломыйского района. Военнослужащий служил стрелком-снайпером в 108-м отдельном горно-штурмовом батальоне 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс". Защитник погиб 16 января 2024 года вблизи села Синьковка Купянского района Харьковской области.

Свою жизнь за Украину отдал Виталий Ивасюк / Фото Пядицкой ОТГ

Трагические потери Украины в борьбе против России

16 января стало известно, что, защищая украинскую землю от российских оккупантов, погиб воин из Ровенской области. Сергей Ефимец. Он сражался с марта 2022 года. На фронт Сергей Ефимец отправился добровольцем. До полномасштабной войны он работал телохранителем на рынке "Дикий" в Ровно. Дома защитника ждали четверо детей. Герою навсегда останется 45 лет.

В то же время в Киевской области простились с Валерием Куликовым. С самого начала полномасштабного вторжения России он встал на защиту нашего государства. Известно, что защитник был младшим лейтенантом и командиром штурмового взвода. 19 декабря 2023 года он отдал свою жизнь за Украину, выполняя боевое задание в Донецкой области.

Также на фронте погиб Константин Бахмацкий. Он был директором профессионального лицея города Украинка Киевской области. Защитник отдал свою жизнь за родную страну 13 января, выполняя боевое задание под Бахмутом. Он служил в отдельном батальоне территориальной обороны.

выражает искренние соболезнования родным и близким павших героев. Низкий им поклон и пожизненная благодарность за подвиг, который они совершили для родной Родины.