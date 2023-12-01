При первом выходе на передовую: защищая Украину, погиб воин со Львовщины

Жизнь молодого защитника Тараса Шабана из Стрыйской общины Львовской области оборвалась на Купянском направлении. Герой погиб во время своего первого выхода на передовую.

Тарасу Шабану навсегда 23. Трагическое известие 30 ноября сообщила Стрыйский городской совет, информирует 24 Канал.

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Что известно о защитнике Тарасе Шабане

Украинский защитник родился и проживал в селе Подгорцы Стрыйской общины. Тарас Шабан учился в школе села Алексичи и в Стрыйском ВПУ №8. Занимался вольной борьбой.

Молодой человек работал за границей. В Украину вернулся в 2023 году. В начале октября мобилизовался в ряды ВСУ. Тарас Шабан был солдатом, стрелком-номером обслуги десантно-штурмового взвода. К сожалению, 26 ноября воин погиб.

При первом выходе на передовую во время исполнения боевого приказа погиб вблизи населенного пункта Синьковка Купянского района Харьковской области. Непоправимая потеря… Скорбим вместе с родными. Вечная память и вечная слава Герою! О встрече и чине похорон сообщим,

– подчеркнули в городском совете.

У защитника остались мать, отец и брат-военнослужащий.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким всех павших защитников и защитниц Украины, в частности, Тараса Шабана. Вечная память и слава Героям.

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