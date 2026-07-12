Грозы и шторм: какая погода будет в городах Украины 13 июля
В понедельник, 13 июля, в Украине ожидается переменная облачность, ветреная и дождливая погода. Температура воздуха достигнет 28 градусов тепла.
Укргидрометцентр опубликовал прогноз погоды на 13 июля.
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Какая погода будет 13 июля?
Ночью осадков почти не будет, только на северо-востоке и в Одесской области возможны кратковременные дожди.
Днем дожди пройдут в большинстве областей, кроме юго-востока, местами возможны грозы.
Ветер будет северо-западный, 5 – 10 метров в секунду. В восточных областях днем местами ожидаются порывы до 15 – 20 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит 12 – 17 градусов, днем – 23 – 28 градусов. В западных областях будет прохладнее: ночью – 14 – 19 градусов, днем – 20 – 25 градусов.
Какая температура в крупнейших городах Украины?
- Киев +22…+24;
- Ужгород +23…+25;
- Львов +20…+22;
- Ивано-Франковск +19…+21;
- Тернополь +20…+22;
- Черновцы +20…+22;
- Хмельницкий +19…+21;
- Луцк +21…+23;
- Ровно +22…+24;
- Житомир +21…+23;
- Винница +19…+21;
- Одесса +21…+23;
- Николаев +24…+26;
- Херсон +24…+26;
- Симферополь +26…+28;
- Кропивницкий +23…+25;
- Черкассы +23…+25;
- Чернигов +21…+23;
- Сумы +20…+22;
- Полтава +21…+23;
- Днепр +23…+25;
- Запорожье +24…+26;
- Донецк +24…+26;
- Луганск +26…+28;
- Харьков +20…+22.
Прогноз погоды на 13 июля / Фото Укргидрометцентра
В ближайшие дни и в начале следующей недели вУкраине сохранится нестабильная погода. Из-за области низкого атмосферного давления и атмосферных фронтов в большинстве областей будут периодически идти кратковременные дожди, местами с грозами.
Ночью осадки будут локальными, а днем охватят большинство регионов. По прогнозу синоптиков, 14 – 15 июля дожди и грозы еще сохранятся, хотя в ночь на 15 июля в большинстве областей будет сухо.
С 16 июля количество осадков будет постепенно уменьшаться. Дожди ожидаются преимущественно в западных и юго-западных областях, а впоследствии – только на крайнем западе страны.