Будет ли резкая смена погоды – потепление или сильные морозы уже в ближайшие дни

На прошлой неделе в Украине ощутимо похолодало. Усилились морозы и часть регионов засыпало снегом.

Но ждать ли сильных морозов или значительного потепления уже в ближайшие дни, – в интервью 24 Каналу ответила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Погода в Украине

Накануне, 25 ноября, Наталья Птуха рассказала, что синоптическая перспектива на 10 суток не предусматривает резких перепадов погоды.

Наоборот, после атмосферного фронта в четверг – пятницу (28 – 29 ноября), неактивного, но все же с большей облачностью, на выходных и в начале следующей недели у нас будет преобладать погода без осадков. На нее снова будет влиять поле повышенного давления. Поэтому пока ожидаем достаточно такую спокойную погоду, предзимья,

– отметила синоптик.

Также ответила, что значительные морозы, в частности, -10 – -15 градусов и более пока не ожидаются. Отмечала, ночь и на вторник, и на среду, еще может быть морозной.

Если говорить непосредственно для Киева, самая морозная ночь ожидается именно на 27 число, то есть на среду. Это -5 – -7 градусов ночью может быть. Днем около 0 градусов,

– сказала Наталья Птуха.

Начиная с 28 ноября ночью будет 0 – -2 градуса. И до начала декабря максимум до -5 градусов ночью, не более, подчеркнула синоптик.

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