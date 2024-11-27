Будет ли резкая смена погоды – потепление или сильные морозы уже в ближайшие дни
На прошлой неделе в Украине ощутимо похолодало. Усилились морозы и часть регионов засыпало снегом.
Но ждать ли сильных морозов или значительного потепления уже в ближайшие дни, – в интервью 24 Каналу ответила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.
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Погода в Украине
Накануне, 25 ноября, Наталья Птуха рассказала, что синоптическая перспектива на 10 суток не предусматривает резких перепадов погоды.
Наоборот, после атмосферного фронта в четверг – пятницу (28 – 29 ноября), неактивного, но все же с большей облачностью, на выходных и в начале следующей недели у нас будет преобладать погода без осадков. На нее снова будет влиять поле повышенного давления. Поэтому пока ожидаем достаточно такую спокойную погоду, предзимья,
– отметила синоптик.
Также ответила, что значительные морозы, в частности, -10 – -15 градусов и более пока не ожидаются. Отмечала, ночь и на вторник, и на среду, еще может быть морозной.
Если говорить непосредственно для Киева, самая морозная ночь ожидается именно на 27 число, то есть на среду. Это -5 – -7 градусов ночью может быть. Днем около 0 градусов,
– сказала Наталья Птуха.
Начиная с 28 ноября ночью будет 0 – -2 градуса. И до начала декабря максимум до -5 градусов ночью, не более, подчеркнула синоптик.
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Прогноз погоды на декабрь 2024
- Птуха рассказала, что по данным мировых прогностических центров и анализами специалистов Укргидрометцентра, ожидается, что в этом году декабрь в Украине будет близким к норме. Так, средняя месячная температура воздуха предполагается в пределах от -4 до +2 градусов.
- "Но сказать, что в декабре могут быть такие высокие температуры или морозы, как вот максимумы и минимумы в климатической характеристике описано, – пока не ожидаем. Как раз таки ожидаем близкие к климатической норме, более классическая зимняя погода", – отметила эксперт.
- Кстати, согласно климатическим характеристикам, абсолютный минимум, который фиксировали за всю историю наблюдений, в декабре достигает -24 – -32 градуса. Однако в восточных, северо-восточных и Черновицкой областях местами до -33 – -35 градусов, на Прикарпатье даже до -38 градусов, на Закарпатье и Юге до -17 – -23 градусов, а на Юге Крыма -10 – -19 градусов.
- Абсолютный максимум +10 – +18 градусов. На Прикарпатье и Юге до +20, на юге Крыма до +25 градусов.
- По прогнозу Укргидрометцентра, месячное количество осадков в декабре 2024 года ожидается в пределах нормы. В частности, 34 – 78 миллиметров. Однако в горных районах 81 – 105.
- "Единственное, что, возможно, меньше осадков, по крайней мере в начале декабря, в дальнейшем мы еще не можем говорить, но у нас опять же, поскольку антициклон, в первые 5 дней, скорее всего, будет минимум осадков", – отметила синоптик.