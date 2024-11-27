Та чи чекати сильних морозів або значного потепління вже найближчими днями, – в інтерв'ю 24 Каналу відповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Погода в Україні

Напередодні, 25 листопада, Наталія Птуха розповіла, що синоптична перспектива на 10 діб не передбачає різких перепадів погоди.

Навпаки, після атмосферного фронту у четвер – п'ятницю (28 – 29 листопада), неактивного, але все ж таки з більшою хмарністю, на вихідних і на початку наступного тижня у нас переважатиме погода без опадів. На неї знову впливатиме поле підвищеного тиску. Тому поки очікуємо досить таку спокійну погоду, передзим'я,

– наголосила синоптикиня.

Також відповіла, що значні морози, зокрема, -10 – -15 градусів і більше наразі не очікуються. Зазначала, ніч і на вівторок, і на середу, ще може бути морозною.

Якщо говорити безпосередньо для Києва, найморозніша ніч очікується саме на 27 число, тобто на середу. Це -5 – -7 градусів вночі може бути. Вдень близько 0 градусів,

– сказала Наталія Птуха.

Починаючи з 28 листопада вночі буде 0 – -2 градуси. І до початку грудня максимум до -5 градусів вночі, не більше, наголосила синоптикиня.

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