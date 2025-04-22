В части областей будет непогода, объявлено штормовое предупреждение: где и когда будут грозы

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях. Уже вскоре грозы накроют несколько областей.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Грозы в Украине

Во вторник, 22 декабря, днем на Закарпатье и Прикарпатье пройдут грозы. Укргидрометцентр предупреждает о I уровне опасности (желтый).

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Где будет гроза 22 апреля / Скриншот с Укргидрометцентра

В течение 22 – 24 апреля в большинстве западных областей и местами на Юго-Востоке будут кратковременные дожди, грозы. На остальной территории без осадков.

Ночью +8 – +13 градусов. Днем +21 – +26. Однако, в Карпатах, на побережье морей и Юго-Востоке +16 – +22 градуса.

Заметим, ранее в интервью 24 Каналу синоптик Наталья Птуха рассказывала, что до 24 апреля осадков меньше. Дожди ожидаются только преимущественно по Западу и где-то в Приазовье немного.

"3 25 апреля осадков по территории Украины уже будет больше. Там будет царить больше поле пониженного атмосферного давления", – отметила представительница Укргидрометцентра.

Кстати, по предварительному прогнозу на картах, 26 апреля кратковременные дожди могут накрыть всю Украину.

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Когда будут дожди по всей Украине / Скриншот из Укргидрометцентра

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