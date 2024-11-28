Снег и дожди накроют большинство областей Украины: погода на 29 ноября

В пятницу, 29 ноября, погода в Украине будет облачной. Осадки ожидаются в большинстве областей.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Обратите внимание Тепло или сильные морозы и снег: какой будет погода зимой – интервью с синоптиком Укргидрометцентра

Прогноз погоды на 29 ноября

Дожди будут идти в западных, Житомирской, днем и в Киевской, Черниговской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Одесской областях. Кое-где с мокрым снегом. Между тем на остальной территории без осадков.

Кстати, в северных, Винницкой, Хмельницкой областях и в Карпатах на дорогах местами гололедица. Ветер в Украине юго-восточный, на Западе с переходом на северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.

Значительных морозов в Украине еще не будет, – ночью максимум -6 градусов. Днем местами до +12 градусов.

Температура в течение суток от +2 до -3 градусов (ночью в восточных областях -1 – -6, днем на Западе и Юге +3 – +8, в Одесской области и в Крыму до +12 градусов),

– отметили в Укргидрометцентре.

Смотрите также Погода на декабрь 2024: будут ли сильные морозы и много снега в первый месяц зимы

Прогноз погоды на 29 ноября / Скриншот с Укргидрометцентра

Читайте также Какой погоды ждать в начале декабря: будут ли снегопады и сильные морозы

Температура в крупных городах