Тепло возвращается: будет ли еще в Украине +15 градусов и больше
Уже в эти выходные в Украине снова ожидается повышение температуры. Кроме того, прекратятся дожди и снег.
Об этом в интервью 24 Каналу рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.
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Когда будет потепление в Украине
Синоптик отметила, повышение температуры произойдет уже на выходных, 16 – 17 ноября. Днем в большинстве областей ожидается +3 – +9, даже до +10 градусов.
То есть снова возвращается плюсовая температура, как днем, так и в ночные часы,
– отметила Наталья Птуха.
В то же время добавила, выше +15 уже не ожидается. Разве что в южной части до +13 градусов еще может быть 16 – 18 ноября.
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Следующая неделя будет теплее
По прогнозу Укргидрометцентра, следующая неделя будет несколько теплее этой.
На выходные и по крайней мере в первой половине следующей недели температурные показатели будут выше, чем сейчас,
– отметила эксперт.
Также добавила, 19 – 20 ноября на Юге ночью +1 – +7 градусов, днем +6 – +12 градусов. На остальной территории ночью от +3 до -3 градусов, днем +3 – +8. Только на Западе 20 ноября около 0.
Тем временем в Карпатах ночью -1 – -6 градусов. Днем от -4 до +2 градусов.
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Снег в Украине
- Также синоптик рассказала, что на выходных в Украине уже будет без осадков. Те атмосферные фронты, которые вызывали такую ситуацию со снегом, отойдут.
- "По крайней мере до понедельника, 18 ноября, задержится более спокойная ситуация", – отметила Наталья Птуха.
- Кстати, по состоянию на 13 ноября, максимальная высота снежного покрова по Украине достигала до 13 сантиметров. Это Тернопольская, Винницкая, Львовская, Черновицкая, Ивано-Франковская области и немного Закарпатская, где имеется в виду снег в горах.
- "Но этот снежный покров, конечно, не длительный. Потому что температурные показатели на выходных повысятся. Соответственно быстренько все растает", – подчеркнула представительница Укргидрометцентра.