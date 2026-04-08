Когда улучшится погода и потеплеет до +15: метеоролог объяснила, когда ждать изменений

В конце текущей недели погода на территории Украины несколько улучшится. Впрочем, несмотря на такую положительную тенденцию значительного потепления ждать не стоит.

Такую информацию сообщила начальница отдела метеорологических прогнозов Украинского гидрометеорологического центра Наталья Голеня для УНИАН.

Когда улучшится погода в Украине?

Наталья Голеня сообщила, что прохладные условия сохранятся в Украине еще несколько дней, и уже в субботу, 11 апреля, возможно улучшение. В таком случае температура воздуха может вырасти и составить от 8 до 10 градусов тепла.

По ее словам, с воскресенья, 12 апреля, по предварительным оценкам, значения могут вырасти. Благодаря увеличению прояснений осадки, вероятно, прекратятся, а столбики термометров будут колебаться от 11 до 13 градусов тепла.

В то же время метеоролог отметила, что еще в утренние часы может быть прохладно, местами значения могут быть в пределах от 1 до 3 градусов тепла. Дневные максимумы местами могут повыситься до 15 градусов тепла.

Она уточнила, что уже со следующей недели, ориентировочно с 14 по 15 апреля, по предварительным прогнозам, температурный фон снова может стать "апрельским", значения могут повыситься и составлять от 11 до 17 градусов тепла.

Вернемся в апрель. А так – у нас мартовская погода ближайшие пять суток,

– резюмировала она.

