До +26 по всей стране, местами дожди, а местами даже грозы: прогноз погоды на 23 апреля

В среду, 23 апреля, в Украине ожидается переменная облачность. В целом по всей стране будет теплая погода, однако в некоторых областях будут кратковременные дожди.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода 23 апреля

В большинстве западных областей, днем и в юго-восточной части страны ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории синоптики не прогнозируют осадков.

Ночью и утром в большинстве южных и восточных областей местами туман.

Ветер переменных направлений, порывы которого будут достигать 3 – 8 метров в секунду.

Температура ночью 9 – 14 градусов, днем 21 – 26 градусов, в западных областях и на побережье морей 17 – 22 градусов,

– говорится в сообщении.

Какой будет погода в областных центрах

Киев +23...+25;

Ужгород +21...+23;

Львов +21...+23;

Ивано-Франковск +23...+25;

Тернополь +22...+24;

Черновцы +23...+25;

Хмельницкий +22...+24;

Луцк +22...+24;

Ровно +21...+23;

Житомир +23...+25;

Винница +25...+27;

Одесса +22...+24

Николаев +23...+25;

Херсон +23...+25;

Симферополь +19...+21;

Кропивницкий +24...+26;

Черкассы +23...+25;

Чернигов +24...+26;

Сумы +25...+27;

Полтава +23...+25;

Днепр +24...+26;

Запорожье +22...+24;

Донецк +23...+25;

Луганск +24...+26;

Харьков +24...+26.



Погода на 23 апреля / Инфографика Укргидрометцентра