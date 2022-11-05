+14 градусов в декабре: где в Украине обещают аномальное тепло зимой

Температура воздуха в Украине с каждым годом становится все теплее. Синоптики удивили прогнозом погоды на декабрь, ведь в некоторых областях воздух прогреется до +14 градусов.

Где обещают аномальное тепло

К такой отметке столбики термометров поднимутся на Юге Украины. В декабре там будет царить солнечная погода.

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Пока никакого намека на снег в декабре в южных областях нет. В первые дни зимы температура воздуха будет +7...+10 градусов. После 5 декабря придет потепление – столбики термометров покажут сначала +13 градусов, а уже +14 градусов:

в Одесской;

Херсонской;

Николаевской областях;

в Крыму.

Такая тёплая погода задержится до 8 декабря. После этого температура упадет, но небо все равно будет солнечным. Морозы синоптики вообще не прогнозируют.

За последние 40 лет средняя температура воздуха в Украине резко поднялась . За период январь – февраль она повысилась на 2 – 2,5 градуса. Пока эта тенденция идет к росту.

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Какой будет зима для украинцев

Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида не прогнозирует сильные морозы на предстоящую зиму. Он рассказал, что иногда температура воздуха может опуститься до -25 градусов, в частности это будет на Востоке. Однако такой холодный период не продлится долго.