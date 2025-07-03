Рекордные +33,1: синоптики зафиксировали температурный рекорд в одном из городов 3 июля

Настоящая жара вернулась в Украину после нетипично прохладной погоды в июне для многих областей. 3 июля даже зафиксировали температурный рекорд во Львове.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

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Во Львове зафиксировали температурный рекорд

Максимальная температура воздуха во Львове в четверг, 3 июля, составила рекордные +33,1 градуса.

Предыдущее максимальное значение этого дня наблюдалось в 2012 году и составило +32,4°С,

– рассказали львовские синоптики.

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Однако, уже в пятницу, 4 июля, во Львовской, а также Черновицкой, Винницкой, Ровенской и Хмельницкой областях ухудшится погода.

Прогнозируются грозы, град и сильные порывы ветра. Объявлен первый (желтый) уровень опасности.