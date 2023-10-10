Сразу после школы пошел в ВСУ: в Черниговской области погиб 28-летний пограничник

В Черниговской области во время выполнения боевого задания погиб пограничник Андрей Юзьков. Он еще после школы избрал службу в армии и с тех пор преданно защищал Украину.

В частности, молодой человек отвоевывал украинскую независимость в рамках АТО. К сожалению, Андрею навсегда осталось 28 лет.

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Трагическая потеря среди защитников

Во время выполнения боевого задания 8 октября в Черниговской области погиб 28-летний пограничный Андрей Юзьков. Сам парень родился 6 декабря 1994 года в городе Шепетовка Хмельницкой области. Герой закончил Шепетовскую Гимназию №4, а сразу после этого пошел в срочную службу в Десантно-штурмовые войска ВСУ. Между 2016 и 2018 годами он участвовал в антитеррористической операции.

Андрей был настоящим героем, воевавшим за нашу мирную жизнь, за счастливое будущее своей семьи, за независимость Украины. Мы будем помнить его жертву и славу как Героя-Защитника, пожертвовавшего собственной жизнью за нашу страну,

– отметили в общине, где служил Андрей.

Там добавили, что жители выражают глубокое соболезнование и разделяют боль потери вместе с его родными.

Украина потеряла еще одного защитника / служба Судебной охраны Хмельницкой области

Погибшие украинские защитники