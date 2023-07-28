Пограничники отбили очередную попытку ДРГ пробраться в Сумскую область

Силы обороны отразили очередное мероприятие диверсионно-разведывательной группы российского агрессора в Сумской области.

Об этом рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.

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Вчера наши Силы обороны отразили очередную попытку мероприятия ДРГ по Сумщине. По таким группам, украинские защитники сразу открывают огонь при обнаружении. В дальнейшем они ни с чем уходят за пределы границы,

– сказал Демченко.

По словам спикера, основная задача враждебных диверсантов – выявить расположение Сил обороны Украины, а также проводить различные мероприятия, в том числе минирование местности для того, чтобы поразить наших защитников.

Ситуация в Сумской области: главное

Россияне не оставляют попыток проникнуть на территорию Сумской области. В последние недели вражеская ДРГ пыталась по меньшей мере дважды проникнуть в регион.

По данным Генштаба, за последние сутки противник обстрелял из минометов и артиллерии приграничья Сумщины, речь о поселках: Нововасиловка, Старая Гута, Искрисковщина, Вольфине, Беловоды, Покровка.