Пограничники сбили российский дрон, летевший на спасателей: мощное видео

Госпогранслужба продолжает обеспечивать порядок на государственной границе от врага. На этот раз пограничникам удалось сбить российский дрон.

Это произошло, когда вражеский летательный аппарат пытался атаковать наших спасателей. Результат своей работы военнослужащие пограничных войск записали на видео.

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Военные ГПСУ сбили вражеский дрон

В Государственной пограничной службе Украины рассказали, что сбивание вражеского дрона произошло на Южном направлении. Пограничники заметили вражеский БПЛА со взрывчаткой, летевший в сторону украинских спасателей.

Недолго колеблясь, военнослужащие пограничной службы решили сбить российский летательный аппарат. Как видно из кадров, которые распространили пограничники, это произошло с первого выстрела.

Уничтожили FPV-дрон и спасли жизнь собратьям,

– отметили в ГПСУ.

Пограничники сбили российский дрон, летевший на спасателей / Видео ГПСУ

В результате никто из пограничников или спасателей не пострадал, а российский летательный аппарат превратился в металлолом.

Российский захватчик застрелил товарища после атаки дрона

В Сухопутных войсках ВСУ распространили кадры, как военный российской армии во время атаки дрона на фронте не "бросил" своего раненого товарища, а "помог" ему умереть как можно быстрее. В частности, этот оккупант пристрелил своего товарища.

Затем россиянин начал убегать, но, вероятно, вскоре и сам отправился вслед за убитым им соратником. Так, на кадрах видно, как он заскочил в посадку, но его догнал еще один дрон-камикадзе.

Стоит отметить, что оккупанты имеют огромные потери в личном составе и технике на фронте. Так, в Генштабе ВСУ 26 мая рассказали, что в течение последних суток враги потеряли 1 110 единиц личного состава. Таким образом с начала полномасштабного вторжения на "концерт к Кобзону" отправились уже 501 190 российских солдат.

Кроме того, российская армия также потеряла 1 самолет, реактивную систему залпового огня и 11 БПЛА оперативно-тактического уровня. Враг также остался без еще 12 танков и 17 боевых бронированных машин.