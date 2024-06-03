Враг потерял сразу 2 комплекса "Муром-П" на Сумщине: пограничники показали видео

FPV-дроны пограничников поразили комплексы дальнего визуального наблюдения "Муром-П" на Сумщине. Успешно уничтожены сразу две единицы техники.

Видео обнародовала Государственная пограничная служба Украины сегодня, 3 июня.

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С помощью "Муром-П" враг пытался контролировать ситуацию на приграничной территории Сумщины и планировал следующие атаки и обстрелы.

Момент уничтожения вражеских систем наблюдения: видео

Ситуация на Сумщине

Россияне ежедневно терроризируют обстрелами населения приграничных населенных пунктов Сумской области. Вчера, 2 июня враг атаковал из РСЗО Шосткинский районе и повредил объекты инфраструктуры.

Оккупанты держат свои силы у границы с Сумской областью. В ГПСУ заявили, что врагу недостаточно этих сил, чтобы сделать успешное наступление.

В то же время Силы обороны готовы к любым сценариям развития событий и, при необходимости, остановят наступление врага.