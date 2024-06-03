Враг потерял сразу 2 комплекса "Муром-П" на Сумщине: пограничники показали видео
3 июня 2024, 18:01Читати новину українською
Источник:ГПСУ
FPV-дроны пограничников поразили комплексы дальнего визуального наблюдения "Муром-П" на Сумщине. Успешно уничтожены сразу две единицы техники.
Видео обнародовала Государственная пограничная служба Украины сегодня, 3 июня.
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С помощью "Муром-П" враг пытался контролировать ситуацию на приграничной территории Сумщины и планировал следующие атаки и обстрелы.
Момент уничтожения вражеских систем наблюдения: видеоПотери врага. В Генштабе обновили данные о потерях российской армии в войне против Украины. По состоянию на сегодня оккупанты потеряли более 72 тысяч единиц техники. По личному составу, то потери достигают около 511 130 воинов. Только за минувшие сутки защитники ликвидировали 1270 оккупантов.
Ситуация на Сумщине
- Россияне ежедневно терроризируют обстрелами населения приграничных населенных пунктов Сумской области. Вчера, 2 июня враг атаковал из РСЗО Шосткинский районе и повредил объекты инфраструктуры.
- Оккупанты держат свои силы у границы с Сумской областью. В ГПСУ заявили, что врагу недостаточно этих сил, чтобы сделать успешное наступление.
- В то же время Силы обороны готовы к любым сценариям развития событий и, при необходимости, остановят наступление врага.