Пограничники уничтожили российский триколор на Черниговщине: ДРГ сбежала еще до ликвидации тряпки

Накануне российские диверсанты установили вблизи границы в Черниговской области, на разрушенном мосту через реку Судость, свои флаги. Впрочем, очередная провокация оккупантов потерпела поражение.

Так, украинские защитники уничтожили российский триколор. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Госпогранслужбу.

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Пограничники уничтожили российский триколор на мосту через Судость

Вражеские диверсанты установили свои флаги на разрушенном мосту через Судость. Однако пограничники оперативно направили дроны и точными ударами уничтожили российские тряпки.

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Как пограничники уничтожили российский триколор: смотрите видео

Проведенная разведка указала на то, что российская диверсионно-разведывательная группа покинула район еще до ликвидации установленных флагов, не решившись на дальнейшие действия,

– заявили в ГПСУ.

Также отметили, российский агрессор продолжает пытаться навязывать свои якобы "победы" и психологически давить, без всякого военного смысла.

"Призываем не поддаваться на информационно-психологические воздействия противника", – подчеркнули в Госпогранслужбе.