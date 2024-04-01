Развевается под носом у оккупантов: пограничники установили украинский флаг вблизи Бахмута

Пограничникам удалось установить украинский флаг практически над позициями российских оккупантов. Знамя устанавливали операторы-аэроразведчики бригады Гвардии наступления "Месть".

Пограничники выбрали БПЛА "Вампир" для установки флага. Все происходило под прикрытием "мавиков", чтобы никто не пытался сбивать дрон.

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Как устанавливали украинский флаг вблизи Бахмута

Пограничникам удалось установить флаг Украины между Курдюмовкой и Озоряновкой, что вблизи Бахмута, где до сих пор находятся позиции российских военных.

Впрочем, это не стало проблемой для аэроразведчиков бригады Гвардии наступления "Месть". Украинский флаг должен был установить БПЛА "Вампир" под прикрытием "мавиков".

Где-то 2 дня тренировались на полигоне и решили флагшток на магнит, чтобы флаг не висел, а стоял как наш государственный символ,

– рассказал начальник разведки подразделения "Феникс" с позывным "Пан".

После чего пограничники выбрали время, когда оккупанты наименее бдительны и установили флаг. "Пан" также отметил, что это высокий объект, который видно издалека как для тыловых позиций, так и для оккупантов.

"Сейчас ребята там дежурят, чтобы никто туда не полез", – добавил он.



Флаг, который установили пограничники / Скриншот с видео ГПСУ

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