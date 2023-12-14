Пограничники вступили в бой с вражеской ДРГ в Сумской области: какие результаты

Наши пограничники обнаружили в Сумской области вражескую диверсионно-разведывательную группу. Украинская сторона вступила с врагом в бой.

В Государственной пограничной службе рассказали, что инцидент произошел за прошедшие сутки. Украинские военные рассказали о результатах боя.

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Как ВСУ обнаружили и победили вражеских диверсантов

За прошедшие сутки пограничный наряд обнаружил несколько человек вражеской ДРГ, двигавшихся с территории страны-агрессора. По диверсантам бойцы открыли огонь на поражение, завязался стрелковый бой,

– заявили пограничники.

Они рассказали, что для усиления направления:

к ним выдвинулись резервы подразделений Госпогранслужбы и Сил обороны,

привлекли артиллерийский и минометный расчеты.

Как следствие, в результате боя оккупанты понесли потери и отошли. Наши военные уточняют количество погибших и раненых оккупантов.

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