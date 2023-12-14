Пограничники вступили в бой с вражеской ДРГ в Сумской области: какие результаты
Источник:Госпогранслужба
Наши пограничники обнаружили в Сумской области вражескую диверсионно-разведывательную группу. Украинская сторона вступила с врагом в бой.
В Государственной пограничной службе рассказали, что инцидент произошел за прошедшие сутки. Украинские военные рассказали о результатах боя.
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Как ВСУ обнаружили и победили вражеских диверсантов
За прошедшие сутки пограничный наряд обнаружил несколько человек вражеской ДРГ, двигавшихся с территории страны-агрессора. По диверсантам бойцы открыли огонь на поражение, завязался стрелковый бой,
– заявили пограничники.
Они рассказали, что для усиления направления:
- к ним выдвинулись резервы подразделений Госпогранслужбы и Сил обороны,
- привлекли артиллерийский и минометный расчеты.
Как следствие, в результате боя оккупанты понесли потери и отошли. Наши военные уточняют количество погибших и раненых оккупантов.
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Угроза российских ДРГ на Севере: коротко
- Россия периодически отправляет диверсионно-разведывательные группы на Севере Украины. По состоянию на начало декабря за последние несколько месяцев было не менее 8 – 10 таких групп.
- Представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Северного направления полковник Юрий Повх рассказал, что больше всего враждебных ДРГ на территориях Черниговской и Сумской областей.
- Кроме того, 4 декабря стало известно об активизации вражеских диверсионно-разведывательных групп на территории Харьковской и Черниговской областей.
- Заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь рассказал, что у россиян, как и в ВСУ, есть штатные подразделения, предназначенные именно для выполнения диверсионно-разведывательных функций.
- Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус заявил, что Украина продолжает усиливать фортификацию для того, чтобы у врага не было желания во второй раз пойти по Черниговщине.