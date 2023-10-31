Антисемитские протесты в Дагестане: в США назвали российские оправдания абсурдом
В США прокомментировали циничные заявления России о том, что это якобы Украина имеет отношение к погромам в Дагестане. Пресс-секретарь Госдепартамента США призвал страну-агрессора наконец признать свою вину.
Во время брифинга пресс-секретарь Государственного департамента США Мэтью Миллер прокомментировал обвинение властей России в том, что Украина якобы причастна к антиеврейским погромам в Дагестане.
Смотрите также Шок и бойкот: как Израиль отреагировал на протесты в Дагестане и заявления Эрдогана
В США прокомментировали заявления России
Миллер отметил, что заявления россиян относительно ситуации в Махачкале абсурдны.
Я видел их комментарии о том, что они обвиняют Украину. Это абсурд, конечно же,
– сказал спикер Госдепа США.
Он добавил, что США призывают Россию к ответственности за беспорядки в аэропорту Махачкалы против израильских пассажиров. Также Штаты требуют от российских властей обеспечить безопасность евреев в России.
Мы призываем российские власти публично осудить эти насильственные протесты, привлечь к ответственности всех причастных и обеспечить безопасность израильтян и евреев в России.
– добавил Миллер.
У Байдена тоже отреагировали на русский абсурд
Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби назвал российские обвинения в сторону Запада из-за погромов в Дагестане "классической риторикой Кремля".
Когда в вашей стране происходит что-то плохое, вы вините кого-то другого, вините в этом внешнее влияние,
– заявил Кирби.
Он добавил, что ни одна страна Запада не имела отношения к этим событиям. Кирби подчеркнул, что обвинение со стороны России это просто ненависть, фанатизм и устрашение.
Что предшествовало
- 29 октября в Махачкале, столице Дагестана, толпа местных жителей заполонила аэропорт, куда должен прибыть рейс из Тель-Авива Дагестанцы искали евреев, останавливали людей и проверяли паспорта. Когда самолет прибыл, они прорвались на взлетно-посадочную полосу и даже пытались попасть на борт по крылу.
- В итоге силовикам удалось оттеснить митингующих на площадь перед аэропортом. В результате столкновений несколько человек пострадали, еще около 60 были задержаны.
- Спикер президента РФ Дмитрий Песков, представитель МИД Мария Захарова и глава Дагестанской Республики Сергей Меликов 30 октября заявили, что видят в этих событиях "украинский след".
- В США и НАТО призвали обеспечить безопасность израильтян и евреев.