Разлучает, похищает и убивает․ Как Россия годами строила систему геноцида украинских детей

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Верхушка российского террористического государства всегда относилась к несовершеннолетним с не совсем здоровым пиететом. Даже когда диктатор Путин начал избегать появления на публике и встречаться только с заранее подготовленными работниками ФСО, он несмотря на это не отказывался от мероприятий с детьми: ездил в школы рисовать котиков, проводил классные часы и организовывал “патриотические минутки” во время всевозможных форумов. Если проанализировать публичную деятельность рашистского президента, можно прийти к выводам, что общению с подростками в той или иной форме диктатор предоставляет безусловное преимущество при любых обстоятельствах. С чем связана маниакальная заинтересованность Путина детьми, объяснить несложно: для Кремля каждый несовершеннолетний – это будущий солдат и военный преступник, которого надо “правильно” воспитывать.

В частности и из-за этого факта, россияне годами выстраивали свою внешнюю и внутреннюю политику, заигрывая с вопросами детей. Создав еще в далеком 2014-м фейки о распятых мальчиках, Кремль апеллировал к Западу, якобы "нацисты убивают детей". Картинки с якобы пострадавшими от войны окровавленными малышами, или же с теми, кто "месяцами жил в подвалах Славянска", активно тиражировались пропагандой на внутренний рынок.

Путин и его шайка использовали детей для мобилизации собственного общества, получения потока добровольцев, а также для закрепления ненависти к украинцам. Эти пропагандистские нарративы оказались наиболее прочными, поэтому даже после почти двух лет полномасштабной войны некоторые пленные рашисты до сих пор объясняют, что взяли в руки оружие ради защиты "детей Донбасса" или мести за них.

Понятно, никаких споров подобная аргументация не выдерживает. Однако большое количество россиян именно так и объясняет себе желание уничтожать население соседней страны. Ведь даже затуманенный рашизмом мозг не признает того простого факта, что захватчики лишают жизни ради удовольствия. Однако, если воспользоваться двоемыслием, у наших соседей все становится на свои места: война – это мир, спасение – это убийство. Открещиваясь от своих детей, российские женщины покупают себе новенькую "Ладу", смотрят шоу Скабеевой и молятся за спасение тех самых "детей Донбасса".

Опираясь на абсолютно вымышленные события, которых никогда не происходило в жизни, россияне и подконтрольные им боевики с 2014 года совершили десятки тысяч военных преступлений. В том числе и над детьми. Продолжают они это делать до сих пор: забирают несовершеннолетних из семей, депортируя в Россию. Убивают подростков за проукраинскую позицию, насилуют и пытают. Подробнее о том, как Путин и его сторонники создали крупнейшую в мире сеть по похищению детей, читайте в материале 24 Канала.

Убийства несогласных и формирование детских отрядов

Для возможности возвращения похищенных россиянами несовершеннолетних мы не будем называть настоящие фамилии пострадавших от рук рашистов, иногда изменим названия городов и закроем часть документов, которые свидетельствуют о военных преступлениях Кремля.

В начале российской агрессии за неподдержку идеи отделения от Украины трое предателей-боевиков замучили и лишили жизни пятью выстрелами в затылок 16-летнего Степана Чубенко.

В то же время по всей линии фронта по оккупированным и освобожденным территориям ездил корреспондент пропагандистского агентства ANNA-News Владислав Александрович. Этого подростка рашисты использовали не только для съемок фейковых сюжетов, но и как наводчика и сборщика информации о местах дислокации ВСУ.

Расчеты у оккупантов были крайне циничными: ребенка и не посадят, и за комбатанта не будут воспринимать. Так что осенью 2014-го парень, известный по прозвищу "стример Влад", уже гонял с автоматом по полям Донбасса.



Стример Влад сменил планшет на оружие и стал полноценным боевиком в 16 лет / Фото с "Миротворца"

Знали ли российские оккупанты и местные боевики, что в рядах их армии воюет несовершеннолетний? Вопрос риторический, ведь тогда вся рашистская пропаганда делала из парня "героя" и везде подчеркивала тот факт, что ему не исполнилось 18.

Случаи, когда рашисты и коллаборанты использовали детей в качестве пехотинцев, отнюдь не были единичными.



Россия активно привлекала детей к участию в войне против Украины / Скриншот с дампа отдела внутренней политики оккупационной администрации Снежного за 2018 год

Поняв, что подростки с промытыми мозгами являются очень эффективными солдатами, Путин создал собственный аналог "Гитлерюгенда" – "Юнармию". Прививая детям с дошкольного возраста идеи "русского мира" и ненависть к Украине и Западу, рашисты годами воспитывали армию хладнокровных убийц и насильников. Соответствующие специальные "патриотические" программы ввели после 2014 года на оккупированных территориях Крыма и Донбасса. В самой России они только масштабировались.

Пропаганда, которой накачивали детей, была нужна Москве только для одного: поддержки определенного Кремлем градуса ненависти в обществе, а также создания базы осатаневших патриотов для участия в войнах.



Россия долго и последовательно милитаризирует детей / Фото из рашистских соцсетей

В начале полномасштабного вторжения, когда российские командующие использовали в качестве "пушечного мяса" не зеков, а мобилизованных из так называемых "ДНР" и "ЛНР", немалая часть подразделений состояла из студентов "вузов", которым в 2014-м было по 10 – 11 лет. Нет никаких сомнений, что мало кто из них хотел жить в окопах и быть расстрелянным заградотрядами, однако никаких принципиальных вопросов о необходимости убийства украинцев никто из них не ставил. Рашисты за все время господства на Донбассе смогли практически полностью уничтожить у большинства детей украинскую идентичность. Навязывание своей людоедской культуры продолжалось в школах и детсадах. В детских домах, которые функционировали на оккупированных территориях, совсем не заботились о судьбе воспитанников и не следили за их безопасностью. Российские кураторы и местные "чиновники" были сосредоточены исключительно на промывке мозгов и пропаганде. Так называемые военкоматы занимались контролем за "патриотическим воспитанием" детей, а также трудоустраивали убийц в школы, интернаты и детсады.



Убийцы-работники детских домов – норма для "ДНР" / Скриншот письма "управления образования" недореспублики от 2017 года

Детей использовали для съемок щемящих видео о: "8 лет дамбили бамбас", "преступной украинской власти" и тому подобное. Особого цинизма добавляет тот факт, что соответствующие обращения приказывали сделать даже после полномасштабного вторжения россиян, когда весь мир увидел истинное лицо Путина и населения России.



Россия использует детей для оправдания своих преступлений / Скриншот с почты "общественного движения "Донецкая республика"

В учреждениях для статусных детей ответственных за воспитанников лиц никогда не наказывали за откровенную халатность. Например, когда в спальной комнате детского социального центра Горловки подросток изнасиловал 9-летнюю девочку, инцидент просто назвали "несчастным случаем".

Изнасилование 9-летней на оккупированных территориях считают несчастным случаем / Скриншот с почты "прокуратуры" в оккупированной Горловке

Более того, через несколько месяцев после совершения преступления коллаборант Павел Калиниченко, который является "заместителем мэра" города, посылал в "прокуратуру" запрос, в котором интересовался, целесообразно ли пребывание насильника в заведении.



Целесообразно ли пребывание насильника в детдоме? / Скриншот письма "заместителя мэра" Горловки об изнасиловании в детском доме

О количестве каких-то "банальных" побегов несовершеннолетних, совершении ими краж или других преступлений речь вообще не идет. Однако почти каждый инцидент "чиновники" замалчивали и игнорировали. Максимальное наказание, которое понесли воспитатели или руководители соответствующего учреждения в Горловке за тотальную халатность, – лишение премий. Аналогичные события происходили и в других детдомах по неподконтрольной части Донбасса, однако никто и никогда на оккупированных территориях не пытался прививать детям общепринятые нормы морали: из них целенаправленно делали склонных к нарушению законов лиц, которые обязательно должны были ненавидеть все украинское.

Детей похищали еще задолго до 2022 года

Похищение и вывоз несовершеннолетних с оккупированных территорий в Россию – едва ли не единственное преступление, которое действительно эмоционально цепляет жителей коллективного Запада. Не просто же так Международный уголовный суд выдал ордер на арест бункерного фюрера. Не за захват Запорожской АЭС или пытки мирных жителей в Буче и Изюме, не за подрыв Каховской ГЭС или другие преступления, за которые Путин должен нести непосредственную ответственность. Российского президента и так называемую "уполномоченную по правам ребенка" Марию Львову-Белову подозревают в принудительном перемещении украинских детей с оккупированных территорий Украины в Россию. Правда, подобные преступления рашисты совершали задолго до полномасштабного вторжения.

Одобренная Кремлем программа похищения детей из так называемых "ДНР" и "ЛНР" существовала еще в 2014-м, а ее лицом выступала Елизавета Глинка – более известная как "доктор Лиза". Однако на преступления этой женщины международное сообщество почему-то не обращало внимания. Возможно, из-за того факта, что ни Вашингтон, ни Брюссель не хотели по-настоящему останавливать Россию (если публично обвинить рашистов в подобном, пришлось бы действительно противодействовать преступникам).

"Благотворительница" и на тот момент руководительница лидер фонда "Справедливая помощь" активно посещала неподконтрольные Киеву города, заезжала в детские больницы или детдома. Если родители или опекуны не успевали среагировать и отбить своих детей, Глинка под прикрытием вооруженных террористов вывозила несовершеннолетних в Россию "на лечение". Назад в родной город обычно никто из "спасенных" не возвращался.



Елизавета Глинка была лицом проекта похищения украинских детей / Фото российских пропагандистских псевдоСМИ

Так что "доктор Лиза", из которой в России слепили героиню, была обычной военной преступницей, которая вполне понимала, что никакого добра никому она не делает. О чем свидетельствует разве тот факт, что именно у нее дома в свое время скрывался от следствия один из убийц Степана Чубенко Вадим Погодин. Глинка и ее муж знали, за что полиция разыскивает палача, однако угрызений совести никто из них не испытывал. Как, кстати, и многочисленные российские либералы, что буквально боготворили псевдоврача после ее гибели.

Впрочем, со смертью деятельницы ее дело продолжили преемники. До полномасштабного вторжения, согласно открытым источникам, работники "Справедливой помощи" вывезли из Донбасса в Россию более 700 детей.

Некоторые из них, по данным источников 24 Канала, сейчас выполняют обязанности по охране украинских пленных, причем делают это с таким упорством, что действительно могут считаться профессиональными палачами. За 8 лет "воспитания" россияне смогли не только лишить их будущего, но и превратить в крайне жестоких преступников.

Большая война изменила масштабы преступлений

После полномасштабного вторжения подход России к похищению детей с оккупированных и новозахваченных территорий приобрел совершенно новые масштабы. Сначала главари так называемых "ДНР" и "ЛНР" отдали приказ о принудительной эвакуации населения в страну-террорист. Согласно этому "документу", руководители детских домов должны были обеспечить вывоз воспитанников на территорию России.



Приказ о депортации воспитанников детдома Горловки в Ростовскую область / Скриншот документа с почты детдома

Именно так в феврале 2022 года коллаборанты вывезли в Россию сотни, если не тысячи подростков. В дальнейшем практически никто из них в Донецкую или Луганскую область не вернулся. Впоследствии преступники разместили детей по разным заведениям в России.



Отчет работников одного из детдомов с оккупированной Донетчины о депортации детей в Россию / Скриншот с почты "прокуратуры" банановой республики

Дальнейшая судьба воспитанников заведения остается неизвестной. Скорее всего, рашисты выдали детям паспорта с новыми именами и фамилиями и передали российским "опекунам".

Аналогичные случаи похищения несовершеннолетних происходили на оккупированном Донбассе практически повсеместно, ведь рашисты ввели соответствующую государственную программу по депортации детей. Выполнять эти приказы обязали работников "службы по делам семьи и детей".



Доказательство существования программы по переселению воспитанников детских домов на Донбассе / Скриншот с почты террористической институции

Такую же политику внедрили рашисты и на тех территориях, которые им удалось оккупировать после 24 февраля 2022 года. Только сильно масштабировали процессы, а в дополнение еще и превратили похищение детей в наказание украинцев.

Похищение детей как наказание за сопротивление

Согласно данным украинского Омбудсмена, с 24 февраля 2022 года военные преступники депортировали более 19 тысяч детей, однако в России заявляют о совсем другой цифре – в 700 тысяч несовершеннолетних. Точной цифры, судя по всему, не знает никто, поскольку путинские приспешники, хоть и не скрывают своей деятельности, не публикуют списков похищенных. Украинская же сторона может узнать о преступлении только если отец, опекун или свидетель депортации ребенка сообщил о преступлении.

Уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова, которая проходит по делу международного уголовного суда о похищении детей, фактически является ответственной за детский вектор геноцида. Она разработала механизмы "усыновления маленьких украинцев, собственноручно "взяла под опеку 16-летнего Филиппа Головню из Мариуполя, а также занимается масштабированием программы превращения несовершеннолетних в янычар.

Задача официальной представительницы Путина, как и тысяч приобщенных к преступлению рашистских чиновников, очень проста: организовать перемещение несовершеннолетних с оккупированных территорий в детдома в России или Беларуси, а затем – передать их в "новые семьи". С почти обязательным изменением фамилии и имени. А чтобы желающих взять себе на "перевоспитание" маленького украинца было больше, для них государство внедрило ряд финансовых выплат. Более того, недавно Путин еще и чуть ли не автоматизировал получение вывезенными детьми российского гражданства. Согласно его приказу, украинские сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, могут получать российский паспорт по личному решению Путина, без учета собственных желаний. То есть достаточно лишь чтобы руководители детдомов написали за несовершеннолетних заявление о вступлении в российское гражданство, а бункерный фюрер эти документы подписал.

Согласно оценкам Дмитрия Лубинца, предоставление депортированным детям рашистских паспортов нацелено на то, чтобы "юридически" на территории России их не осталось. Такие себе концы в воду, чтобы найти и вернуть похищенных было просто невозможно.

Отбирают детей у законных родителей или опекунов на оккупированных территориях преступники несколькими способами:

Так называемых статусных детей на Херсонщине, Харьковщине и Запорожье вывозили принудительно согласно приказам "администрации" об эвакуации.

Несовершеннолетних, у которых семьи, часто вывозили в один конец, заставляя родителей отправить их "на отдых". Якобы везут в лагеря в Крым для психологической реабилитации подальше от линии фронта.

В Мариуполе и в других городах Донецкой области, где россиянам сопротивлялись, военные преступники забирали детей у родителей путем фильтрационных мероприятий: взрослых отправляли на проверку на причастность к Силам обороны, а несовершеннолетних вывозили в пункты сбора в Донецке. Уже из шахтерской столицы лишенных выбора несовершеннолетних перевозили непосредственно в Россию.

Охотой за детьми занимаются и коллаборанты

Впрочем, вышеописанные подходы к киднеппингу не были настолько эффективными для россиян с точки зрения количества похищенных. Страшная правда заключается в том, что депортированным детям сломали жизнь не только россияне, а еще и украинцы. Их бывшие соседи, учителя или врачи.

Например, после оккупации части Запорожской области, рашисты сразу же создали там оккупационные администрации, куда вошли в основном местные коллаборанты. Захватчики переименовали ряд населенных пунктов, вернув им старые советские названия, а также изменили границы административных единиц. Именно так под пятой россиян на оккупированной территории снова появился "Куйбышевский район".

Отдельной "институцией", деятельность которой почти сразу организовывали рашисты во всех захваченных ими после 24 февраля городах, были так называемые "комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав". Туда входили предатели из числа руководства района/города, "специалисты отделов службы опеки и попечительства", "участковые полицейские", врачи, учителя и психологи.

Смотрите документ о создании оккупантами комиссии по делам несовершеннолетних при "военно-гражданской администрации Куйбышевского района Запорожской области":

Главной задачей, которую везде ставили перед "комиссиями", был поиск детей в возрасте от 0 до 6 лет. Для их фактического похищения у семей и переправки в Россию.



Коллаборанты буквально охотятся на детей на оккупированных территориях / Скриншот документа с почты оккупационной военно-гражданской администрации Запорожской области

Кроме этого, как свидетельствуют документы и существующие уголовные производства, что расследуют работники СБУ, почти никогда предатели и рашисты не пытались действительно заботиться о детях, попавших из-за агрессии Кремля в сложную ситуацию. Более того, представители "комиссий" искали семьи воинов АТО или действующих защитников Украины, чтобы отобрать малышей в качестве наказания за сопротивление родителей.

Например, в одном из небольших городов в Запорожье коллаборанты похитили из семьи 12-летнюю Яну К. Девочку сначала принудительно отправили в "Мелитопольский центр психологической реабилитации детей", а затем просто отдали "временному попечителю" с... Мариуполя.

Причиной того, что подростка забрали у матери и накануне зимы 2022-го поместили в полностью уничтоженный город в Донецкой области, был тот факт, что ее папа проходит службу в ВСУ.



Коллаборанты забрали дочь у матери, потому что ее папа защищает Украину / Скриншот с почты оккупационной военно-гражданской администрации Запорожской области

В поселке городского типа Розовка, где до оккупации проживало чуть более 3 тысяч человек, с августа 2022 года по июль 2023 года преступники забрали из семей 12 детей. Однако эта цифра может быть далеко не полной, ведь похищать несовершеннолетних оккупанты начали почти сразу после захвата населенного пункта.



По меньшей мере 12 детей коллаборанты похитили из семей только в небольшом населенном пункте в Запорожье / Скриншот документов оккупационной военно-гражданской администрации Запорожской области

Подобные случаи, как отметил в комментарии 24 Каналу представитель СБУ Артем Дехтяренко, случались повсеместно на оккупированных территориях. Решение об отборе детей формально принимали вовсе не россияне, а местные жители-члены "комиссий", которые, под принуждением или без, вызвались сотрудничать с врагом.

Впрочем, поскольку все созданные рашистами "администрации" юридически являются незаконными, любое их решение, что привело к депортации ребенка, по умолчанию преступно. Поэтому безотносительно того, речь идет о похищении несовершеннолетних из семей, или из детдомов на захваченных до 2022 года территориях, причастные коллаборанты получат реальные тюремные сроки, а также будут проходить соучастниками военных правонарушений по делу Международного уголовного суда.

Будут осуждены причастные к преступлениям и украинской Фемидой. Так, депутат госдумы Игорь Костюкевич, руководитель оккупационного "департамента здравоохранения Херсонской области" Вадим Ильмиев и "руководительница" местного дома ребенка уже проходят подозреваемыми по соответствующему делу. Вместе с ними этот статус получили еще один рашистский депутат Яна Лантратова и жена руководителя "Справедливой России" Сергея Миронова Инна Варламова.

Согласно материалам следствия, в сентябре-октябре 2022 года эти лица организовали депортацию 48 маленьких украинцев из захваченного Херсона в Россию под видом якобы "оздоровления" в санаториях Крыма и "лечения" в медучреждениях непосредственно в России. Тот факт, что перемещение несовершеннолетних было именно военным преступлением, признала даже независимая комиссия ООН в собственном отчете.



Отчет независимой комиссии ООН о похищении детей из херсонского детского дома

Кроме того, подозрение в уголовном производстве имеют "министр здравоохранения" и "министр доходов и сборов" квазиобразования "ДНР", которые вывозили детей "отдохнуть в лагеря".

Аналогичный юридический статус получила и коллаборантка из Крыма, которая помогла рашистам депортировать более тысячи украинских детей из Херсона, Мелитополя, Донецка, Луганска и Макеевки. Она занималась перевозкой несовершеннолетних и их размещением на полуострове под видом "добровольной эвакуации". Пострадавшие от ее деятельности – сироты и дети, чьих родителей преступники незаконно задержали при попытке выехать из зоны боевых действий.

Насильственная депортация украинских детей в РФ – это одно из многочисленных преступлений России. И Путин обязательно должен отвечать за них лично,

– подчеркивал неоднократно председатель СБУ Василий Малюк.

Поиск украденных детей – чрезвычайно сложная задача

По словам Представителя Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны Александра Кононенко, сейчас официальному Киеву известно о более 19 500 депортированных детей, которых внесли в соответствующий реестр сотрудники Национального информационного бюро.

Офис Омбудсмена не является правоохранительным органом, поэтому мы работаем на основании обращений на имя Уполномоченного. Когда родственники пропавших, свидетели похищения, журналисты или правоохранители обращаются с проблемой и просьбой помочь в возвращении, мы начинаем соответственно реагировать. Не могу рассказывать, каким именно образом, ведь тема детей является чрезвычайно чувствительной. Однако еще раз подчеркну: если вам что-то известно о лице, которое пропало без вести, обращайтесь в правоохранительные органы. Информацию по каждому случаю, если она попадет в ЕРДР, будут вносить в реестр лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах,

– объяснил Кононенко.

Из-за того факта, что россияне пытаются всячески скрывать депортированных несовершеннолетних, украинские чиновники стараются не раскрывать, какие данные о таких детях им известны. Фамилии военнопленных Киев не публикует, поскольку после публичной информации наши защитники страдают в местах их содержания. С детьми ситуация иная: как только в СМИ или еще где-то появляются сведения о депортации, рашисты пытаются изменить им фамилии, куда-то перевезти и тому подобное. Иногда могут даже "разводить по углам" детей из одной семьи: их отдельно отправляют в разные города России, оставляя в тайне новое местонахождение братиков или/и сестричек.

Рашисты восполняют потери на войне массовой депортацией

Каждого вывезенного ребенка Кремль тщательно обрабатывает пропагандой. Некоторые подростки, которых похитили в начале полномасштабного вторжения, уже стали взрослыми. Россия предлагает им бесплатное обучение, квартиры, деньги. Скажем, по состоянию на сейчас в войне против Украины погибло более 350 тысяч оккупантов. Так вот, Москва говорит о вывозе к себе 700 тысяч детей. Не верю в эту цифру, но, как бы цинично это не звучало, они "в плюсе" по количеству населения. Депортация наших детей для них в определенной степени является и пополнением собственного генофонда, и созданием мобрезерва для будущих войн,

– констатировал представитель Уполномоченного.

Так что рашисты, хоть и не скрывают своего подхода к похищению детей, всячески пытаются сделать так, чтобы Украина не могла доказать каждый отдельно взятый факт депортации. Публично Путин заявляет, что Россия готова возвращать несовершеннолетних в случае, если где-то на нашей территории есть их законные представители. Для этого нужно лишь доказать, что тот или иной ребенок действительно находится у них, и договориться о его передаче родителям или опекунам. Сделать это на практике невероятно сложно.

Стратегия России заключается в том, чтобы говорить, что такого количества детей, которое зафиксировала Украина, на территории РФ, нет. Они заявляют о каких-то цифрах "спасенных", но не признают их пребывания до того момента, когда Киев припрет россиян доказательствами. Поэтому мы призываем родителей или законных представителей обращаться в органы Нацпола, вносить соответствующие данные. Мы готовы оказать всю помощь, которая нужна. Но еще хотел бы подчеркнуть, что очень значительное количество детей, которые находятся на территории России, являются статусными. То есть это дети, которые находились в детских домах. Здесь ситуация совсем другая, особенно если речь идет о депортации тех, кто был на оккупированном с 2014 года Донбассе, поскольку их представителей либо вовсе нет, либо они находятся в городах, которые Россия аннексировала,

– подчеркнул представитель Омбудсмена.

По словам Кононенко, воспитанники детдомов из так называемых "ДНР" и "ЛНР", которые все время подвергались воздействию пропаганды, и которые сейчас уже приближаются к совершеннолетию, иногда сами не хотят возвращаться в Украину.

В том же случае, если захватчики не отдали детей в специальные учреждения, и не вывезли в Россию, а передали родственникам, которые живут на оккупированных территориях, ситуация ненамного лучше. Потому что очень часто такие "опекуны" являются адептами "русского мира", и они сами отказываются возвращать детей родителям.

Например, есть история, когда женщина из Мариуполя заявляет, что отдаст внучку только после того, как та освободится из ВСУ. Когда родители и дети находятся по разные стороны линии фронта, работать над возвращением несовершеннолетних очень сложно. Да и вообще, будем откровенными, пока темпы репатриации депортированных детей недостаточны. В первую очередь, из-за подхода России, которая хочет оставить всех у себя и ассимилировать,

– отметил Кононенко.

Депортация не остановилась

Наличие ордера на арест Путина, конечно, является тем фактом, что заставляет бункерного фюрера бояться зарубежных поездок и летать только к своим ближайшим друзьям с гарантиями о собственной безопасности. Однако несмотря на этот факт Москва даже не думает останавливать свои геноцидные действия. Похищение несовершеннолетних на оккупированных территориях продолжается до сих пор.

Сам рашистский лидер, Львова-Белова или другие представители так называемых российских элит не боятся реального наказания за свои действия. То же касается и непосредственных организаторов вывоза детей. "Волонтер" Алексей Талай, организовавший депортацию тысяч маленьких украинцев, до сих пор не находится под санкциями ЕС. То же самое можно говорить об Инне Швенк и Ирине Клюевой, которые занимаются передачей детей на усыновление в российские семьи, и о множестве других причастных к преступлению персонажей. Они получат заочные приговоры, окажутся в международном розыске, однако это никак не поможет остановить преступления России.

Согласно оценкам юриста Регионального центра прав человека Екатерины Рашевской, с имеющимися темпами репатриации Украине понадобится не менее 50 лет только на возвращение тех, чей факт похищения пока идентифицировали.

К сожалению, реалии таковы, что без какого-то беспрецедентного давления на Россию, без появления действующих механизмов влияния, говорить о репатриации всех пострадавших от действий военных преступников даже не приходится. Как минимум из-за того, что Москва имела возможность годами и безнаказанно выстраивать преступные процессы, против которых до сих пор не существует никаких эффективных контрмер.