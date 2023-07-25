Лукашенко планирует и дальше вывозить украинских детей: как его оправдывает пропаганда

Не только Владимир Путин, но и Александр Лукашенко военный преступник. Он признался в вывозе украинских детей, что подтверждает и белорусский Красный Крест. Цифра насильственно депортированных детей ужасает.

Об этом 24 Каналу рассказал заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси, руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко. По его данным, уже к концу этого года количество похищенных детей в Беларуси может составлять около 3000 человек.

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Лукашенко похищает детей, его пропаганда защищает

Офис Генерального прокурора начал расследование касаемо белорусского Красного Креста из-за незаконной депортации украинских детей.

Лукашенко планирует и дальше вывозить украинских детей с оккупированных территорий. По нашим данным, к сожалению, можем предположить, что количество детей, которых могут переместить в Беларусь к концу года, составит 3000,

– отметил Павел Латушко.

Это огромные цифры, множество разрушенных семей из-за российской агрессии и белорусской "помощи". Впрочем, пропаганда в Беларуси работает над тем, чтобы в глазах общества Лукашенко выглядел "спасителем".

"Они объясняют белорусам, что это, мол, гуманитарная помощь и они "спасают бедных детей". Но забывают сказать, что причина того, что детей вообще нужно вывозить", – подчеркнул правозащитник.

Очевидно, все происходит потому, что Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, а поддержал агрессора и Лукашенко. Однако об этом белорусская пропаганда почему-то не упоминает.

Павел Латушко о похищении украинских детей: смотреть видео

Виновные должны быть наказаны

Юристы Народного антикризисного управления из детей, которые уже находятся в Беларуси установили около 50 детей-сирот. Это достаточно сложная работа, ведь необходимо определить много деталей о ребенке и маршруте его вывоза, чтобы выяснить какие-то детали.

Это грустно, но число (вывезенных детей – 24 канала) растет. К сожалению, часть детей-сирот вывезли на территорию России. По нашему мнению, на постоянное проживание,

– заметил Латушко.

Это уже, кстати, преступление другого характера, что подчеркивают и в Украине. Потенциально это может являться признаками геноцида. В любом случае это военные преступления, за которые имеет нести ответственность сам Александр Лукашенко. Ведь все происходит по его приказам.

К слову, Народное антикризисное управление на днях передало Офису Генпрокурора все доказательства, которые им удалось собрать по поводу этих преступлений.

Незаконный вывоз украинских детей: что известно

Из временно оккупированной Донбасса 17 июля 127 детей вывезли в лагерь под Смоленском. Об этом написал мэр Смоленска, цинично добавив, что будет делать все возможное, чтобы украинские дети захотели вернуться на "смоленскую землю". По неподтвержденной информации, в лагерь "Факел" вывезли 223 детей - 84 парней и 139 девушек.

Кроме того, издание The Telegraph провело журналистское расследование. В результате удалось выяснить, что в Белоруссию могли принудительно депортировать более 2 тысяч украинских детей. По их данным, детей всех возрастов вывозят в белорусские лагеря, в частности в Минске и Гомельской области.

В заключение напомним, что именно по факту похищения украинских детей Международный уголовный суд признал Владимира Путина военным преступником и выдал ордер на его арест.

На днях глава белорусского общества Красного Креста Шевцов признался, что они помогают России в депортации детей из оккупированной части Украины. По его словам, это миротворческая миссия и действительно дети туда "приезжают на оздоровление".