"Их отправили под опеку": Львова-Белова цинично оправдала похищение украинских детей
Так называемая уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова пыталась оправдать похищение украинских детей. В ходе конференции в Москве она заявила, что их якобы "передали под опеку".
С таким заявлением детская омбудсмен выступила на конференции. Видео с ее оправданиями распространяют пропагандистские российские СМИ, сообщает 24 Канал.
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Детей отдают под так называемую "опеку"
Львов-Белов заявляет, что детей якобы только отдают "под опеку", а не на усыновление. Такое заявление она решила сделать, поскольку сами российские пропагандисты неправильно комментируют ситуацию с похищением украинских детей.
По словам так называемой "детского омбудсмена", первые дети из Украины попали "под опеку" в семьи из Москвы. Их якобы "оперативно перевезли" в Россию.
Эти дети были перемещены к нам по просьбе глав республик и исключительно под опеку,
– цинично заявила Львова-Белова.
Скандальная омбудсмен аргументировала это тем, чтобы сохранить "корни" похищенных детей. Кроме того, она цинично подчеркнула, что это позволит "скоро вернуться к родным".
Циническое заявление "детского омбудсмена" России: смотрите видео
По ее словам, ребенка смогут вернуть кровному родственнику, который заявит право на ребенка. В таком случае несовершеннолетних "передадут" в семью, цинично заявила Львов-Белов.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко отмечает, что такими словами Львов-Белова фактически признается в похищении украинских детей. По его словам, это может стать еще одним доказательством в процессе привлечения российских преступников к ответственности.
"Она де-факто признает факт похищения, называя его "оперативным перемещением". Просто в копилку доказательств. Из хорошего – так выглядит страх. Так выглядит неизбежность возмездия", – написал Андрющенко.
Возвращение похищенных украинских детей
- 17 марта Международный уголовный суд издал ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовской-Беловой. Так называемую "уполномоченную по правам ребенка" считают причастной к похищению детей из Украины.
- Вместе с тем Львова-Белова заявила, что продолжит "работать" (т.е. похищать украинских детей). Об ордере на арест она цинично обрадовалась и заявила, что международное общество "оценило ее работу по помощи детям".
- Однако в Украине заявили, что знают имена всех похищенных украинских детей-сирот. Ирина Верещук подчеркнула, что вывозить из Украины детей-сирот и передавать их на усыновление российским гражданам – это незаконно и подло.
- Украина работает над тем, чтобы все дети имели возможность вернуться в свои семьи. 22 марта благотворительная организация "Save Ukraine" помогла вернуть 17 украинских детей, похищенных из Херсонской и Харьковской областей.