Преступная схема доказана: режим Лукашенко системно похищает детей из Украины

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко причастен к вывозу детей с временно оккупированных территорий Украины. Он помогает России.

Об этом 24 Каналу рассказал заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета и руководитель Народного антикризисного управления в Беларуси Павел Латушко, отметив, что эти действия Лукашенко реализует совместно с Россией. Похищение украинских детей происходит системно.

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Как Беларусь помогает России

Как отметил Латушко, группы детей с временно оккупированных территорий Украины постоянно вывозятся на территорию Беларуси через Россию. Все происходит в рамках так называемого "союзного государства", где руководителем является Лукашенко, подписывающий эти решения. У белорусских оппозиционеров есть документы и копии контрактов, подтверждающих эти действия.

На территории Беларуси происходит переобучение украинских детей. Там работают как российские и белорусские пропагандисты, так и разные российские общественные организации, "артисты".

Потом идет усыновление детей на территории России. По мнению наших юристов, роль Лукашенко в этих военных преступлениях, связанных с незаконным вывозом украинских детей, доказана. Дальше это будет рассматривать Международный уголовный суд. Материалы завезены, переданы и анализируются,

– сказал Латушко.

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Конечно, дальнейшее решение зависит от Международного уголовного суда. Есть надежда, что, в конце концов, Лукашенко также получит ордер на арест. Но когда это произойдет – это уже вопрос представителям Международного уголовного суда.

Похищение украинских детей: коротко

Россия с начала полномасштабной войны незаконно вывозит украинских детей на свою территорию. Часто это происходит через так называемые "лагери отдыха" и т.д.

К примеру, недавно стало известно, что глава одной из российских партий Сергей Миронов забрал к себе десятимесячного ребенка, которого оккупанты похитили во время оккупации Херсона. Украина уже работает над тем, чтобы передать это дело в Международный уголовный суд.

Уже известна история 18-летнего Богдана Ермохина, насильственно вывезенного в Россию в 2022 году. Он все-таки смог вернуться в Украину.