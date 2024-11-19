Ударят ли сильные морозы уже в ноябре
Абсолютный минимум температуры воздуха в ноябре, который за всю историю метеонаблюдений фиксировали в Украине, достигает -15 – -24 градусов. Однако, в северных, Днепропетровской, Запорожской, Запорожской, восточных областях и в Карпатах местами даже до -31.
Но ждать ли таких сильных морозов в ноябре этого года, – в интервью 24 Каналу ответила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.
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Морозы в Украине
Эксперт отметила, что в ближайшей перспективе пока такие сильные снижения температуры в Украине еще не ожидаются.
В Укргидрометцентре прогнозировали, что 18 – 19 ноября ночью около 0 градусов, днем +3 – +8, На Юге еще +1 – +6, днем +6 – +12 градусов.
В среду, 20 ноября, температура воздуха ночью 0 – +5 градусов, днем +6 – +11, а на Юге даже +10 – +15 градусов.
Ранее Наталья Птуха рассказывала, что согласно консультативному прогнозу, 21 – 22 ноября ночью и днем от +3 тепла до -3 градусов. На Западе -1 – -6 градусов. На Юге и Востоке +1 – +7, днем 21 ноября +7 – +12 градусов.
"Далее, 23 – 25 ноября ночью -4 – -10 градусов, днем 0 – -5 градусов, на Юге и Востоке страны ночью 0 – -6 градусов, днем 0 – +6 градусов", – отмечала синоптик.
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Будет ли в Украине ранняя зима
- Метеорологическая зима наступает в Украине, когда происходит переход температуры воздуха через 0 градусов. Однако, должна удерживаться такой несколько дней подряд. Сейчас такой тенденции нет, отметила Наталья Птуха. Добавила, это немножко рано, ведь преимущественно она приходит несколько позже.
- "Надеемся, этого года ноябрь будет в пределах нормы по температурным показателям. Поэтому, скорее всего, наступление зимнего периода также может быть близким к норме. Но учитывая последние годы и тенденции, сейчас холодный зимний период все же сокращается", – подчеркнула Наталья Птуха.
- Также в Укргидрометцентре отметили, что обычно метеорологическая зима наступает на Востоке Украины 1 – 8 декабря, на Юге 13 – 15 декабря, на Закарпатье – 11 декабря, в лесостепи – 26 ноября – 5 декабря, на Полесье – 2 – 10 декабря.