В Мелитополе оккупанты цинично хоронят вагнеровцев рядом с летчиками ВСУ, которых убила Россия
Источник:"РИА-Мелитополь"
Захватчики решили не вывозить мертвых россиян на родину. Они закапывают тела убийц рядом с могилами украинских героев. При этом сам процесс захоронения стал очень дорогим "удовольствием" во временно оккупированном городе.
Россияне решили воспользоваться местными кладбищами, чтобы избавиться от тел соотечественников-оккупантов. Россия снова демонстрирует, что ей безразличны свои граждане.
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Как оккупанты в очередной раз продемонстрировали цинизм
Захватчики похоронили одного из наемников ЧВК "Вагнера" на Новом кладбище. Его тело зарыли возле аллеи мелитопольских летчиков.Напомним, что они погибли в 2014 году вместе с молодыми десантниками из Днепра. Тогда россияне сбили Ил-76 в Луганской области и убили 49 человек.
Оккупанты решили похоронить одного из наемников Евгения Пригожина на одной из центральных аллей. Они возложили на могилу его фотографию, венок и символику ЧВК "Вагнера".
Сколько стоят похороны в Мелитополе
На временно оккупированных территориях Запорожской области хоронить людей стало очень дорого. В Мелитополе самая скромная церемония стоит 48 000 – 50 000 российских рублей.
Столько в общем придется заплатить за гроб и крест, а также за услуги батюшки и копателей там, куда пришел "русский мир". За автомобиль и поминальный обед нужно доплачивать.
Какая ситуация в Мелитополе
- Мэр Иван Федоров недавно заявил, что оккупанты решили превратить временно оккупированный город в свой административный и логистический центр. Захватчики начали выселять украинцев из общежитий, чтобы заселить туда российских военных.
- Не так давно россияне попытались глушить связь в Мелитополе. Однако это не помешало местным жителям, ожидающим контрнаступления, передавать полезную информацию ВСУ.
- В начале мая партизаны напомнили российским оккупантам, что Мелитополь – это Украина. Они развесили открытки с призывом готовиться к Украинскому Лету.