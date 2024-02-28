Навального таки похоронят: стали известны место и дата прощания с оппозиционером
Источник:Кира Ярмыш
Эпопея с погребением российского оппозиционера, кажется, подходит к концу. В команде Навального сообщили, где похоронят политика.
Ранее пресс-секретарь Навального рассказывала, что они ищут помещение в Москве, где можно было бы устроить прощание, однако постоянно слышат отказ.
Смотрите также Могу вас разочаровать, – Буданов сказал, от чего умер Навальный
Где и когда состоятся похороны
Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что политика похоронят на Борисовском кладбище в Москве 1 марта. Перед этим отпевание пройдет в церкви иконы Божией Матери "Утоли моя печали" в Марьино (район Москвы).
По словам Ярмыш, найти место для прощания с Навальным оказалось непростым делом. Пресс-секретарь заявила, что ритуальным агентствам в Москве запретили проводить похороны оппозиционера.
Они обзвонили большинство частных и государственных ритуальных агентств российской столицы, но это не дало результата.
Где-то говорят, что помещение занято. Где-то отказываются при упоминании фамилии "Навальный". В одном месте нам прямо сказали, что ритуальным агентствам запретили с нами работать,
– рассказывала Ярмыш в "Х".
Ранее в сети писали, что похороны Навального якобы будут публичными и состоятся 29 февраля. Впрочем, в команде оппозиционера назвали такие сообщения фейковыми. В российских СМИ также писали о том, что в Кремле не хотят, чтобы похороны Навального происходили 29 февраля, в день, когда запланировано послание Путина к федеральному собранию.
Смерть российского оппозиционера: что известно
- 16 февраля днем в российской колонии за полярным кругом, где отбывал наказание Навальный, сообщили о его смерти. Оппозиционеру якобы после прогулки стало плохо, а потом он потерял сознание. Прибывшие на помощь, врачи, не смогли его реанимировать.
- У Путина сразу подтвердили смерть оппозиционера. Песков заявил, что главе Кремля об этом доложили.
- В СМИ начали придумывать версии гибели Навального. Пропагандистские медиа писали, что оппозиционер умер из-за отрыва тромба.
- Однако матери политика, которая прибыла в Салехард, чтобы забрать тело сына, сообщили другой диагноз – "внезапная сердечная смерть".
- Врач Навального заявил, что эта версия неправдива. Ведь при таком диагнозе политик должен был бы потерять сознание мгновенно. Он предположил, что Навального могли отравить "Новичком".
- Матери оппозиционера долгое время отказывались отдавать тело сына. Женщине угрожали., Ей сказали что отдадут тело, если она согласится на тайные похороны.
- В украинской разведке рассказали, что, по их данным, Навальный действительно умер действительно умер от отрыва тромба.
- The Moscow Times написало со ссылкой на нынешнего и бывшего чиновников Кремля, что с Навальным "перестарались". Он много раз сидел в штрафном изоляторе. Его пытали и фактически довели до смерти.
- В ЕС и США раскритиковали российские власти за смерть Навального. Все единогласно обвинили Путина. Зеленский назвал гибель россиянина убийством.
- США ввели масштабные санкции в связи со смертью российского оппозиционера.