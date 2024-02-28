Навального таки похоронят: стали известны место и дата прощания с оппозиционером

Эпопея с погребением российского оппозиционера, кажется, подходит к концу. В команде Навального сообщили, где похоронят политика.

Ранее пресс-секретарь Навального рассказывала, что они ищут помещение в Москве, где можно было бы устроить прощание, однако постоянно слышат отказ.

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Где и когда состоятся похороны

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что политика похоронят на Борисовском кладбище в Москве 1 марта. Перед этим отпевание пройдет в церкви иконы Божией Матери "Утоли моя печали" в Марьино (район Москвы).

По словам Ярмыш, найти место для прощания с Навальным оказалось непростым делом. Пресс-секретарь заявила, что ритуальным агентствам в Москве запретили проводить похороны оппозиционера.

Они обзвонили большинство частных и государственных ритуальных агентств российской столицы, но это не дало результата.

Где-то говорят, что помещение занято. Где-то отказываются при упоминании фамилии "Навальный". В одном месте нам прямо сказали, что ритуальным агентствам запретили с нами работать,

– рассказывала Ярмыш в "Х".

Ранее в сети писали, что похороны Навального якобы будут публичными и состоятся 29 февраля. Впрочем, в команде оппозиционера назвали такие сообщения фейковыми. В российских СМИ также писали о том, что в Кремле не хотят, чтобы похороны Навального происходили 29 февраля, в день, когда запланировано послание Путина к федеральному собранию.

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