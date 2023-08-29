Путину страшно, – у Зеленского объяснили "тайные похороны" Пригожина

Михаил Подоляк отреагировал на церемонию погребения Евгения Пригожина. Он перечислил странные моменты и объяснил, какой из них можно заключить вывод о Владимире Путине.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк саркастически назвал ситуацию с Евгением Пригожиным безупречной. По его словам, это все, что нужно понимать о нынешней России и будущем страны-агрессорки.

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Путин и его страхи

Подоляк назвал "тайные" похороны бывшего главаря наемников из ЧВК "Вагнера" абсолютным символом настоящего страха российского диктатора. По его словам, Путин панически опасается массовых протестов в России даже после демонстративного убийства вагнеровца Пригожина в небе над Тверью.

Боится памяти, разговоров, сомнений, сравнений. Боится продолжающегося репутационного обнуления. Боится своих "героев", навязчиво растворяя их в неизвестности,

– добавил представитель ОП.

Как отметил советник Андрея Ермака, российские власти не сообщили о месте похорон, времени и количестве "сопровождающих лиц". По его мнению, это произошло потому, что Путину страшно.

Как хоронили предводителя наемников

Российские СМИ со ссылкой на анонимного работника погоста заявили, что военного преступника похоронили на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге. 29 августа прошла похоронная церемония, которая шла 40 минут.

По словам неназванного собеседника, на эти похороны пришли от 20 до 30 человек. Это были близкие родственники Пригожина. Среди них не было людей в военной форме. Соцсетями распространились фотографии могилы предводителя наемников. На кадрах можно увидеть, что кто-то положил у надгробия отрывок из стихотворения российского поэта-украинофоба Иосифа Бродского.

Так выглядит могила военного преступника / Фото из соцсетей



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