В Кремле ответили, посетит ли Путин похороны Пригожина

В России на днях могут хоронить владельца вагнеровцев Евгения Пригожина. Рупор Путина Песков ответил на вопрос, придет ли на похороны российский диктатор.

Точной даты похорон Пригожина нет, однако 29 августа на двух кладбищах Санкт-Петербурга ужесточили меры безопасности. В частности, говорится о Серафимском и Северном кладбищах, пишет 24 Канал.

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Будет ли Путин на похоронах Пригожина

Присутствие президента (на похоронах Пригожина – 24 Канал) не предусматривается. Конкретно о похоронах мы информации не имеем – все-таки решение по этому поводу принимают родные, близкие, здесь не можем что-либо говорить без них,

– заявил Песков.

Кроме того, прислужник российского диктатора заявил, мол, Кремль якобы не располагает конкретной информацией о похоронах.

Следует заметить, что в российском Санкт-Петербурге усилили охрану на двух кладбищах. В частности, на Серафимском кладбище, где вполне могли бы похоронить Пригожина, дежурит полиция. Более того, там даже моют асфальт.

РосСМИ писали, что Пригожина могут похоронить 30 августа с предварительной панихидой в Москве. Однако официально данных об этом не было.

В то же время писали, что 29 августа на Северном кладбище могли похоронить Валерия Чекалова. Кроме того, там видели "Мерседес" Алены Можар, связанной с Пригожиным. В частности, она отвечала за питание боевиков.

Кратко о мятеже и гибели Пригожина