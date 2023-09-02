В Винницкой и Харьковской области простились с пилотами, погибшими при падении Ми-8 в Донецкой области
Источник:"Суспільне"
В Донецкой области 29 августа разбились два украинских вертолета Ми-8 с экипажем. Сегодня с двумя павшими военными попрощались в Харьковской и Винницкой областях.
В результате авиакатастрофы в Краматорском районе погибли 6 членов экипажа вертолета. Погибшие были частью 18-й отдельной бригады армейской авиации имени Игоря Сикорского.
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Похороны погибшего в Винницкой области
В субботу, 2 сентября, с погибшим 27-летним капитаном Владиславом Рымарем простились в городе Ладыжин Винницкой области. Церемония прощания началась в 10:00 и проходила на главной площади города. Гроб с телом бойца горожане провожали на коленях. В честь погибшего командира над площадью, где прощались с летчиком, боевой вертолет совершил трехкратный круг почтения.
Владислав с первых дней полномасштабного вторжения противостоял российским захватчикам в Донецкой и Луганской областях. За заслуги перед Украиной Минобороны ранее наградило его нагрудным знаком "Воин – миротворец", а президент вручил орден Богдана Хмельницкого ІІІ степени.
Как только ты попадаешь в небо, оно тебя уносит, и ты уже не хочешь оттуда возвращаться,
– говорил Владислав.
Пилот имел квалификацию "Летчик 2 класса" – всего он совершил 57 боевых вылетов.
С воином попрощались и в Харьковской области
Накануне состоялось прощание и с другим павшим героем – 1 сентября в последний путь в Харькове провели Ивана Ярового. 23-летнего героя похоронили на Аллее Славы 18 кладбища.
В 2021 году парень окончил университет Воздушных сил, а уже через два месяца стал на защиту нашего государства от оккупантов. Он защищал небо над Харьковщиной, Херсонщиной, Запорожьем и Донбассом. Он служил в 18-й бригаде армейской авиации и, несмотря на молодость, уже был опытным пилотом.
Забирают лучших, поєтому произошло то, что произошло. Для меня он – младший брат. Неважно, сколько ему было лет: 5, 10, 20 – просто малой. К сожалению, теперь ему навсегда 23,
– рассказал старший брат Ивана.
В конце сентября Иван собирался жениться на своей избраннице.
Прощание с летчиком в Харькове / Суспільне
Авиакатастрофа в Донецкой области: детали
- 29 августа в Краматорском районе Донецкой области разбились два вертолета Ми-8 с экипажем. Погибли 6 украинских военных – 4 пилота и 2 борттехника.
- На месте военные выполняли боевое задание. Вертолеты пытались приземлиться, чтобы не стать целью вражеского истребителя Су-35 Детали устанавливаются – за дело взялось ГБР. Предварительно, среди версий авиакатастрофы говорят об ошибке пилотов или попадании российской ракеты.
- Среди погибших было двое воинов, которые родились в 2000 году. Самый старший герой был 1967 года рождения. 2 сентября двоих военных похоронили на Полтавщине.