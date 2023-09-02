В Винницкой и Харьковской области простились с пилотами, погибшими при падении Ми-8 в Донецкой области

В Донецкой области 29 августа разбились два украинских вертолета Ми-8 с экипажем. Сегодня с двумя павшими военными попрощались в Харьковской и Винницкой областях.

В результате авиакатастрофы в Краматорском районе погибли 6 членов экипажа вертолета. Погибшие были частью 18-й отдельной бригады армейской авиации имени Игоря Сикорского.

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Похороны погибшего в Винницкой области

В субботу, 2 сентября, с погибшим 27-летним капитаном Владиславом Рымарем простились в городе Ладыжин Винницкой области. Церемония прощания началась в 10:00 и проходила на главной площади города. Гроб с телом бойца горожане провожали на коленях. В честь погибшего командира над площадью, где прощались с летчиком, боевой вертолет совершил трехкратный круг почтения.

Владислав с первых дней полномасштабного вторжения противостоял российским захватчикам в Донецкой и Луганской областях. За заслуги перед Украиной Минобороны ранее наградило его нагрудным знаком "Воин – миротворец", а президент вручил орден Богдана Хмельницкого ІІІ степени.

Как только ты попадаешь в небо, оно тебя уносит, и ты уже не хочешь оттуда возвращаться,

– говорил Владислав.

Пилот имел квалификацию "Летчик 2 класса" – всего он совершил 57 боевых вылетов.

Прощание с павшим воином / фото Ладыжинской городской общины