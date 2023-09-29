Родственникам ничего не сказали: появились данные о погибших оккупантах во время операции ГУР
Украинская разведка провела удачную спецоперацию, в результате которой россиянин Максим Кузьминов перегнал в Украину вертолет Ми-8. На борту вертолета находились еще два члена экипажа, которых ликвидировали.
Оказалось, что в России решили замолчать удачную спецоперацию ГУР МО и не сообщали родственникам о смерти двух русских военных. Информацию о двух ликвидированных оккупантах публикуют пропагандисты, пишет 24 Канал.
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В России решили замолчать потерю Ми-8 и гибель экипажа
В сообщении говорится, что на борту Ми-8 находились два члена экипажа: борттехник Никита Кирьянов и штурман Хушбахт Турсунов. Как объяснял сам Кузьминов, они не знали о похищении. Оккупанты не захотели сдаваться в плен и после приземления в Украине их ликвидировали.
Пропагандисты пишут, что семьи погибших ничего не знали. В частности, родственникам лишь сообщали, что вертолет исчез, а экипаж пытаются найти.
Как сообщили российские медиа, Турсунов – уроженец Таджикистана, специально получивший гражданство России для службы в российской армии.
После выпуска из авиаучилища он два года работал телохранителем из-за своего двойного гражданства. Впоследствии он заключил пятилетний контракт по минобороны России, истекавший в ноябре 2023 года.
Вдова оккупанта Фарзона подтвердила, что ее муж участвовал в полномасштабном вторжении в Украину с первых дней и часто летал. Его даже наградили медалькой "за отвагу".
Фарзона пожаловалась, что о смерти мужчины узнала из публикаций в украинских каналах.
Что известно о спецоперации "Синица"
- Украинской разведке удалось захватить российский вертолет Ми-8 и оборудование, которое он перевозил. Российский пилот Максим Кузьминов перегнал вертолет из Курска в Харьковскую область.
- Глава ГУР МО Кирилл Буданов сообщил, что экипаж вертолета, пытавшийся скрыться, был ликвидирован. Сам Кузьминов рассказал, что находившиеся на борту оккупанты агрессивно вели себя и после приземления выбежали из вертолета.
- Российский пилот и его семья находятся в Украине. Кузьминов объяснил, что решил перейти на сторону Украины, поскольку не поддерживает захватническую войну России.
- Кузьминов хочет присоединиться к сектору безопасности и обороны. В планах пилота противодействовать российской агрессии.