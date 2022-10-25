Пойдут ли ВСУ штурмом на Херсон: как может развиваться ситуация в городе
ГУР сообщает, что в Херсоне остались боеспособные военные подразделения. Это свидетельствует о политическом решении держать его всеми силами, ведь это единственный областной центр, который удалось захватить россиянам за время полномасштабного вторжения.
К сожалению, для Херсона это приговор. Если там будут вести бои – город ждет судьба Мариуполя. Об этом 24 каналу сказал военный эксперт Павел Нарожный.
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Я не уверен, что мы будем брать город штурмом,
– добавил он.
Как будут развиваться события в Херсоне
Предполагают, что оккупанты будут отходить от линии фронта и будут сосредотачиваться именно в Херсоне. Логистика там нарушена, опрокидывать подкрепление им сложно.
"Из всех линий снабжения у них остались только вертолеты, которые приземляются в славную Чернобаевку, или на необорудованные площадки, а также плавают баржи", — подчеркнул Нарожный.
Но этого недостаточно, отмечает он, чтобы содержать такой плацдарм и обеспечивать 20 – 30 тысяч военнослужащих.
Это игра в одни ворота. Вопрос времени, когда это произойдет. Я думаю, что Херсон осаждают. Там будет почти мешок – позади водное препятствие, впереди – ВСУ. Скорее всего, второй мешок сформируется у Берислава,
– подчеркнул военный эксперт.
По словам Нарожного, там наши бойцы будут держать группировку россиян на голодном пайке и ждать, пока они начнут сдаваться. "Или же будут пытаться переправиться на другой берег. Вариантов немного", – подытожил он.
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Ситуация в Херсонской области: последние новости
- В Херсонской области россияне сохраняют преимущество в количестве личного состава, техники и артиллерии. Несмотря на это, ВСУ продолжают продвигаться. По мнению военного эксперта Олега Жданова, наши войска творят чудеса.
- В ОК "Юг" сообщили, что нашим бойцам удалось освободить более 90 населенных пунктов в Херсонской области. Там проживает более 12 тысяч человек.
- Россияне продолжают проводить принудительную "эвакуацию" в Херсоне. Часть жителей вывозят на левый берег, а других депортируют в Россию под дулом автоматов.
- В Институте изучения войны считают, что войска государства-агрессора готовятся к битве за Херсон и не готовы так просто покидать оккупированный город. Они действительно переправляют часть войск на другой берег Днепра, но пока не собираются отступать.
- Оккупанты заминировали Каховскую ГЭС и заявляют, будто ее "планирует взорвать Украина". Впрочем, даже подрыв гидроэлектростанции не сможет остановить контрнаступление ВСУ.