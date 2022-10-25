Пойдут ли ВСУ штурмом на Херсон: как может развиваться ситуация в городе

ГУР сообщает, что в Херсоне остались боеспособные военные подразделения. Это свидетельствует о политическом решении держать его всеми силами, ведь это единственный областной центр, который удалось захватить россиянам за время полномасштабного вторжения.

К сожалению, для Херсона это приговор. Если там будут вести бои – город ждет судьба Мариуполя. Об этом 24 каналу сказал военный эксперт Павел Нарожный.

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Я не уверен, что мы будем брать город штурмом,

– добавил он.

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Предполагают, что оккупанты будут отходить от линии фронта и будут сосредотачиваться именно в Херсоне. Логистика там нарушена, опрокидывать подкрепление им сложно.

"Из всех линий снабжения у них остались только вертолеты, которые приземляются в славную Чернобаевку, или на необорудованные площадки, а также плавают баржи", — подчеркнул Нарожный.

Но этого недостаточно, отмечает он, чтобы содержать такой плацдарм и обеспечивать 20 – 30 тысяч военнослужащих.

Это игра в одни ворота. Вопрос времени, когда это произойдет. Я думаю, что Херсон осаждают. Там будет почти мешок – позади водное препятствие, впереди – ВСУ. Скорее всего, второй мешок сформируется у Берислава,

– подчеркнул военный эксперт.

По словам Нарожного, там наши бойцы будут держать группировку россиян на голодном пайке и ждать, пока они начнут сдаваться. "Или же будут пытаться переправиться на другой берег. Вариантов немного", – подытожил он.

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