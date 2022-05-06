Пока единственный путь помощи бойцам из "Азовстали" – политика и дипломатия, – Арестович

К настоящему моменту освободить украинских военных из "Азовстали" можно только политико-дипломатическим путем. Военный вариант невозможен.

Об этом рассказал на вечернем брифинге советник главы Офиса Президента Алексей Арестович, передает 24 канал.

Важно Приближения конца войны не видим, Россия не делает для этого шагов, – Зеленский

Защитники Мариуполя держатся на "Азовстали"

Гарнизон Мариуполя смело держится в очень сложных условиях. Российские оккупанты обстреливают завод буквально со всего: здесь и дальняя, и фронтовая авиация; и артиллерия, и танки, и огонь с кораблей.

Офис Президента, украинская дипломатия, Кабмин, Верховная Рада прилагают огромные усилия, чтобы эвакуировать гражданских из "Азовстали" и помочь военным политико-дипломатическим путем, который сейчас единственно возможный в этих условиях, – отметил Алексей Арестович.

Штурм "Азовстали": что происходит

Российские оккупанты несколько дней штурмовали "Азовсталь". 4 мая им удалось прорваться на территорию завода. На время не было связи с украинскими защитниками.

штурмовали "Азовсталь". 4 мая им удалось прорваться на территорию завода. На время не было связи с украинскими защитниками. Вечером 4 мая командир полка "Азов" Денис Прокопенко записал обращение, что на территории завода продолжаются жесткие и ожесточенные бои. Украинские военные выполняют приказ о защите. По его словам, в подземельях завода также находятся гражданские, которых нужно эвакуировать.

записал обращение, что на территории завода продолжаются жесткие и ожесточенные бои. Украинские военные выполняют приказ о защите. По его словам, в подземельях завода также находятся гражданские, которых нужно эвакуировать. 5 мая обратился ко всему миру заместитель командира полка "Азов". Он призвал оказать помощь как гражданским, так и военным, находящимся в укрытиях "Азовстали".

6 мая глава Офиса Президента Андрей Ермак рассказал, что началась новая волна эвакуации гражданских из "Азовстали". Известно, что за два предварительных этапа удалось вывезти около 500 гражданских.

Президент Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул : если россияне убьют гражданских и защитников Мариуполя, то он не сможет продолжать переговоры с Россией.

: если россияне убьют гражданских и защитников Мариуполя, то он не сможет продолжать переговоры с Россией. Военная деблокада Мариуполя, по словам Зеленского, возможна только тогда, когда Украине предоставят достаточное количество оружия.

Кроме того, сегодня, 6 мая, оккупанты обстреляли одно из эвакуационных авто, которое подвезли на завод, чтобы забрать гражданских. Погиб один боец, еще шестеро получили ранения.

Русские почти полностью уничтожили Мариуполь. Они еще не дают доставить в город гуманитарную помощь. Люди буквально вынуждены пить воду из луж.

Бесчеловечность и жестокость – вот как русские военные относятся к людям. Смерть не вызвана войной. Это не боевые действия. Это пытка. Это терроризм,

– отметил Владимир Зеленский.

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