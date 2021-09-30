Пока я в это верил, – Разумков об "одном сроке" Зеленского
Источник:"Украинская правда"
В Офисе Президента время от времени обсуждают возможный второй президентский срок Владимира Зеленского. Однако в его предвыборной программе было указано лишь об одном и это правильно.
Такое мнение высказал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. По его словам, мы уже увидели не одну избирательную кампанию и различных политиков.
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Второй срок Зеленского
На вопрос о том, верит ли Разумков во второй срок Зеленского, он не дал однозначного ответа.
Пока верил в то, что президент другого не говорил. В предвыборной программе было написано об одном сроке. Я считаю, что это правильно,
– заявил спикер парламента.
Разумков отметил, что когда некий гипотетический президент получает власть, то примерно внутри своего срока он начинает думать о следующем. Обдумывание такой идеи отрицательно влияет на эффективность его деятельности.
"Ты перестаешь быть государственником, если до этого им был, и становишься политиком", – заявил Разумков.
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По мнению спикера, деятель начинает думать о том, как улучшить свой рейтинг и что необходимо сделать, чтобы люди захотели снова его выбрать.
Из-за этого у государства есть не 5 лет для выполнения поставленных задач, а примерно 3.
Второй срок Зеленского: что известно
- Когда Владимир Зеленский шел на первый срок президентства, говорил только об одном сроке. Впоследствии он подчеркнул, что может подумать и о втором сроке.
- Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в марте заявил, что будет просить Зеленского идти на второй срок.
- Уже в сентябре Зеленский отметил, что хочет выполнить все, что обещал в первой каденции и "поехать отдыхать".