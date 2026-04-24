Об этом пишет The Economist, передает 24 Канал. По данным издания, Украина пытается зайти туда, где Россия теряет позиции, и ищет партнеров, готовых к практическому сотрудничеству в торговле, восстановлении инфраструктуры и сфере безопасности.

Украина восстанавливает отношения с Сирией

Отношения Киева и Дамаска были разорваны в 2022 году после того, как режим Башара Асада признал российскую аннексию украинских территорий. После смены власти в Сирии эти контакты начали быстро восстанавливаться.

Вниманию! 5 апреля Владимир Зеленский прибыл в Сирию и провел переговоры с Ахмедом аль-Шараа. Стороны обсудили ситуацию с безопасностью в регионе, войну России против Украины, возможный обмен военным и безопасностным опытом, а также сотрудничество в продовольственной, энергетической и инфраструктурной сферах. Этот визит стал первым для президента Украины в Сирию с 2002 года. Предварительно лидеры встречались в сентябре 2025 года в Нью-Йорке, где страны подписали совместное коммюнике о восстановлении дипломатических отношений. Украина разорвала их в 2022 году после того, как сирийские власти признали так называемую независимость оккупированных частей Донецкой и Луганской областей.

Издание отмечает, что обе страны имеют и практический интерес к сотрудничеству. Сирия имеет большие запасы фосфатов, которые Украина могла бы использовать для сельского хозяйства, тогда как самой Сирии нужна украинская пшеница после многих лет войны.

Сирия имеет одни из крупнейших в мире месторождений фосфатов, общее количество которых, по словам экспертов, составляет примерно 2 миллиарда тонн, и Украина надеется использовать их для сельского хозяйства. Украина имеет пшеницу, в которой очень нуждается Сирия, обедневшая из-за более чем десятилетия гражданской войны. Господин Зеленский предложил обменять одно на другое,

– пишет The Economist.

Зеленский уже посетил Дамаск, а стороны заговорили о возобновлении работы посольств, которые давно были закрыты. Это стало одним из первых сигналов, что Украина пытается выстроить новые отношения с сирийскими властями.

Почему Турция сближается с Украиной?

The Economist пишет, что Турция, которая стала главным внешним союзником новой сирийской власти, похоже, поддерживает потепление между Киевом и Дамаском. Анкара избегает открытого конфликта с Россией, но хочет ослабить ее влияние на Кавказе, Ближнем Востоке и в Центральной Азии.

Отношения Турции с Украиной из-за этого только укрепляются. Военное сотрудничество между Киевом и Анкарой продолжается давно, и обе стороны хотят развивать его дальше. Визит Зеленского в Сирию, по данным The Economist, организовал Реджеп Тайип Эрдоган.

Визит господина Зеленского в Сирию организовал господин Эрдоган, с которым он встретился накануне в Стамбуле. Он прилетел в Дамаск на правительственном самолете Турции вместе с министром иностранных дел этой страны. Как бизнесмены, которые пытаются произвести впечатление на своего партнера, турки показывали своему новому другу окрестности,

– отмечает The Economist.

Издание описывает это как показательный жест Анкары, которая помогает Украине заходить в регион, где Россия слабеет. Для Турции это тоже выгодно, ведь она стремится расширить собственное влияние и вытеснить Москву с важных направлений.

The Economist также обращает внимание, что отношения Киева и Анкары укрепляются еще и на фоне действий Дональда Трампа, которые, по мнению издания, ударили по доверию к США как главной силы в НАТО. Турция все заметнее выступает для Украины как партнер, готовый к практическому взаимодействию.

Что это означает для внешней политики Украины?

Украина пытается использовать ослабление позиций России в регионе и заходить в те страны, где раньше доминировал Кремль. Речь идет не только о дипломатии, а о конкретных направлениях сотрудничества в торговле, инфраструктуре и безопасности.

Украинские специалисты могут присоединиться к восстановлению сирийских портов и энергетики, а также помочь с модернизацией армии. Издание напоминает, что украинцы работали в Сирии еще во времена холодной войны.

Бывший украинский дипломат Евгения Габер в комментарии для The Economist отметила, что Киев пытается использовать возможности там, где Россия теряет влияние. По ее словам, Украина заходит на эти позиции там, где это возможно.

Что известно о новом курсе Украины на Сирию и Ближний Восток?