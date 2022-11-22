Как россиян заставляют идти воевать на территорию Украины: Попович назвал возможные методы

В России начали задерживать мобилизованных, отказывающихся ехать на войну в Украину. Российские власти устраивают такие показательные репрессии как инструмент психологического давления на россиян.

Об этом 24 каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович. По его словам, на видео с демонстративным арестом отказников есть одна показательная деталь.

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Как отметил Попович, следует обратить внимание на снаряжение самых мобилизованных и военных полицейских, которые их задерживали.

Разница бросается в глаза. Находящаяся в тылу военная полиция снаряжена гораздо лучше, чем те, кого собирались отправлять на фронт,

– заметил военный обозреватель.

Зачем в России демонстративно арестовывают мобилизованных

По его словам, в России сейчас ведутся разговоры о том, чтобы объявить всеобщую мобилизацию. Для того, чтобы этот процесс прошел более-менее прилично, российские власти организуют показательные акции с задержаниями. То есть, россиянам демонстрируют, что может с ними произойти в случае отказа ехать на войну.

Однако эта показательная акция не повлияет на настроения людей в России по поводу того, служить или нет. Это все зависит совсем от других вещей. Люди или понимают, зачем нужно мобилизоваться, или нет. И никакие репрессии на это не повлияют,

– отметил Попович.

Среди мобилизованных будет расти уровень бунтов

В сентябре Владимир Путин подписал указ об уголовной ответственности за уклонение от мобилизации. В частности, за отказ участвовать в боевых действиях грозит лишение свободы сроком от 2 до 3 лет.

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По словам Поповича, в России теперь будут использовать больше репрессий, чтобы заставить людей присоединяться к российской армии. Однако это никак не повлияет на желание россиян воевать.

"Наоборот будет еще больше бунта, чем покорности. Мобилизированные будут чаще толкать подполковников и посылать их "на три буквы", – сказал военный обозреватель.

Уклоняющиеся от мобилизации станут первыми целями ЧВК "Вагнера"

Он добавил, что мужчины в России, выбирая между мобилизацией и тюрьмой, предпочитают второй вариант.

Большинство людей думают, что лучше отсидеть несколько лет в тюрьме, чем погибнуть под Бахмутом. Однако то, что Евгений Пригожин ездит по тюрьмам, не оставляет людям особого выбора.

– отметил Попович.

Он объяснил, что попавшие в тюрьму из-за уклонения от мобилизации могут стать первыми целями вербовщиков ЧВК "Вагнера".

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