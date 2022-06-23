Показывает себя круче и страшнее, – Пионтковский сказал, кто подсиживает Лаврова

Не только Владимир Путин может лишиться власти в России. Так, на место министра иностранных дел России Сергея Лаврова претендует его заместитель – скандальный Сергей Рябков.

Об этом 24 каналу сказал российский публицист Андрей Пионтковский. По его словам, есть в России еще один сумасшедший, которого он называет "мордастым замминистром".

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Речь идет о заместителе министра иностранных дел России Сергее Рябкове. Российский публицист объяснил, что он в декабре 2021 года угрожал, что нужно собирать манатки и убираться за 24 часа.

Он тоже участвует в "кастинге", но не президентском, а "риббентроповском". Он явно подсиживает Лаврова, показывая себя круче и страшнее,

– сказал Пионтковский.

Публицист добавил, что утром 23 июня Рябков заявил, что в России в ближайшее время примут не дипломатические, а практические шаги, мол, время дипломатии прошло. "Он хотел, чтобы мы все поняли, что он говорит о военных шагах", – говорит он.

Цинические заявления Сергея Рябкова

В июне он в очередной раз угрожал "ядерной кнопкой". Сергей Рябков заявил, что "Россия отвергает идеологию ограниченной ядерной войны", а обвинения западных стран в противоположном безосновательны.

Когда Швеция и Финляндия заявили о своем намерении присоединиться к НАТО, Рябков начал разбрасываться угрожающими намеками. Мол, "безопасность в Финляндии и Швеции точно не укрепится", вроде бы это "очевидно для России".

А в январе этого года, в преддверии полномасштабного вторжения, он заявлял, что Россия не будет нападать на Украину. Рябков цинично отметил, что никаких "агрессивных действий" Кремль не планирует.

А в марте Сергей Рябков заявил, что российские военные будут рассматривать поставки оружия Украине от стран НАТО как "законные цели".

Смотрите полное интервью с Андреем Пионтковским:



К слову, Пионтковский также сказал, что из-за провальных действий России в войне против Украины уже скоро Путин может потерять свою власть. Пришедшие после него будут такими же мерзавцами, но им придется идти на серьезные уступки.