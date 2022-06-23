Про це 24 каналу сказав російський публіцист Андрій Піонтковський. За його словами, є в Росії ще один божевільний, якого він називає "мордастий замміністр".

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Йдеться про заступника міністра закордонних справ Росії Сергія Рябкова. Російський публіцист пояснив, що він в грудні 2021 року погрожував, що треба збирати манатки і забиратися за 24 години.

Він теж бере участь у "кастингу", але не президентському, а "ріббентропівському". Він явно підсиджує Лаврова, показуючи себе крутішим і страшнішим,

– сказав Піонтковський.

Публіцист додав, що зранку 23 червня Рябков заявив, що в Росії у найближчий час приймуть не дипломатичні, а практичні кроки, мовляв час дипломатії пройшов. "Він хотів, щоб ми всі зрозуміли, що він говорить про військові кроки", – каже він.

Цинічні заяви Сергія Рябкова

У червні він вчергове погрожував "ядерною кнопкою". Сергій Рябков заявив, що "Росія відкидає ідеологію обмеженої ядерної війни", а звинувачення західних країн у протилежному є безпідставні.

А коли Швеція та Фінляндія заявили про свій намір доєднатись до НАТО, Рябков почав розкидатися погрозливими натяками. Мовляв, "безпека у Фінляндії та Швеції точно не зміцниться", начебто це "очевидно для Росії".

А в січні цього року, напередодні повномасштабного вторгнення, він заявляв, що Росія не буде нападати на Україну. Рябков цинічно зазначив, що ніяких "агресивних дій" Кремль не планує.

А в березні Сергій Рябков заявив, що російські військові будуть розглядати постачання зброї Україні від країн НАТО, як "законні цілі".

Дивіться повне інтерв'ю з Андрієм Піонтковським:



До слова, Піонтковський також сказав, що через провальні дії Росії у війні проти України вже незабаром Путін може втратити свою владу. Ті, що прийдуть після нього, будуть такими ж мерзотниками, але їм доведеться йти на серйозні поступки.