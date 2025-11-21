Темп сбили, – военный раскрыл цель оборонительной операции возле Покровска

На Покровском направлении продолжаются ожесточенные бои, а российская армия пытается усилить давление, используя дроны, авиацию и тяжелое вооружение. Украинские силы проводят оборонительную операцию, в которой важную роль играет контроль темпа наступательных действий врага.

Военнослужащий ТрО ВСУ Александр Мусиенко в эфире 24 Канала оценил ситуацию на этом направлении. Он объяснил, в чем заключается цель оборонительной операции и как украинские подразделения сдерживают наступление России.

Цель обороны возле Покровска

На Покровском направлении ситуация остается очень напряженной. Россия давит постоянно, использует много дронов, авиацию и тяжелое вооружение, в частности по Мирнограду. Украинские подразделения действуют в рамках стратегической обороны и работают так, чтобы не дать врагу разогнать наступление.

Цель нашей оборонительной операции сейчас – сдерживание противника, не давать ему развивать темп наступательных действий,

– объяснил военнослужащий.

Если российские войска набирают темп, они могут закрепляться на новых рубежах и двигаться дальше. Именно этого и пытаются не допустить украинские подразделения на этом направлении. Срыв темпа лишает врага возможности быстро усиливать давление и ухудшать ситуацию у Покровска.

Как украинские действия сбили темп наступления России?

После нескольких недель быстрого продвижения российских подразделений темп их действий возле Покровска удалось снизить. На этом направлении привлекли спецназовцев, штурмовые части и различные роды войск. Совместная работа этих подразделений помогла притормозить продвижение врага.

Различными действиями, в том числе операциями спецназа и привлечением различных родов войск, удалось несколько приостановить российские войска и сбить их темп,

– отметил Мусиенко.

Теперь российским подразделениям приходится больше времени тратить на бои на подступах к городу. Они не могут быстро закрепляться и использовать предыдущее продвижение для новых прорывов. Это позволяет украинским силам держать линию и усложняет врагу реализацию его планов на этом участке фронта.

Роль логистики в сдерживании врага

Одним из элементов оборонительной операции стало поражение российской логистики возле Покровска. Речь идет о попытках усложнить поставки боеприпасов, техники и подкреплений. Такие действия напрямую влияют на то, как враг может вести наступление.

Перерезать логистическое обеспечение противника нужно для того, чтобы достигать таких целей по сдерживанию врага,

– подчеркнул военнослужащий.

Когда снабжение работает хуже, российским частям сложнее концентрировать силы и поддерживать штурмы. Это лишает их преимущества в темпе и заставляет растягивать наступательные действия во времени. В итоге украинская оборона получает больше возможностей, чтобы останавливать атаки и не позволять врагу развивать успех.

Ситуация на Покровском направлении, что известно: