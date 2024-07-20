Россиян это бесит: на каких направлениях они сейчас достигают успехов

Особенно тяжелым для украинских сил является Покровское направление, где россияне осуществляют мощное давление. Цель врага – выйти на ключевую трассу Покровск – Константиновка.

Ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий рассказал 24 Каналу, что у врага есть серьезные успехи на этом участке фронта, что является очень плохим фактором для ВСУ. Соответственно россияне будут пытаться развивать свои достижения.

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Может сложиться угрожающая ситуация

Оккупантам, по его словам, осталось очень немного, чтобы перерезать трасу Покровск – Константиновка.

Это не приведет к окружению украинских сил, ведь можем осуществлять логистику через полевые боковые дороги. Соответственно на тех путях будет совсем другая пропускная способность. То есть это очень усложнит нам жизнь,

– подчеркнул ветеран российско-украинской войны.

Кроме боев за трассу Покровск – Константиновка, которая имеет стратегическое значение, также очень опасная ситуация вблизи Часова Яра.

Если россияне дожмут Часов Яр, тогда под угрозой оказывается большая агломерация из четырех городов: Славянск, Дружковка, Константиновка и Краматорск. Тогда как минимум придется из всех этих городов эвакуировать гражданское население, а это несколько десятков тысяч человек. Далее нужно будет воевать уже в этих городах, и тогда уже может сложиться очень угрожающая ситуация.

Российское командование вероятно именно там и будет дожимать, потому что логично это делать, где у тебя есть успехи. К тому же для россиян это еще имеет политический смысл, ведь их очень бесит, что довольно значительная часть Донецкой области, которую они объявили своей еще в 2014 году, до сих пор находится под украинским контролем,

– отметил Евгений Дикий.

Напомним, что ранее враг также наступал на дорогу на Мирноград, Краматорск. Это может угрожать давлением врага на Краматорск, Часов Яр и Торецк, из-за вероятности перерезания логистического пути ВСУ.

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Что происходит на Покровском и Краматорском направлениях: смотрите на карте