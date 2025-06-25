Оккупанты продолжают давить на фронте: враг активизирует наступление на Покровском направлении
- Россия усиливает наступление на Покровском направлении.
- Продолжаются тяжелые бои, ВСУ сдерживают врага.
Российские оккупанты не прекращают атаковать на фронте. Так, на Покровском направлении захватчики вели наступательные действия в районах сразу ряда населенных пунктов.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ОСГВ "Хортица".
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Ситуация на Покровском направлении
На Покровском направлении по состоянию на утро 25 июня вражеские силы вели наступательные действия в районах населенных пунктов Русин Яр, Полтавка, Попов Яр, Разино, Владимировка, Елизаветовка и Малиновка.
Вражеские силы также пытались вытеснить ВСУ с занимаемых позиций неподалеку Миролюбовки, Сухого Яра, Лысовки, Удачного, Новониколаевки и Алексеевки.
На направлении враг пытается реализовать свое численное преимущество и развивать наступление. Продолжаются тяжелые бои,
– говорится в сообщении.
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К слову, за прошедшие сутки зафиксировано 151 боевое столкновение. На Покровском направлении наши защитники остановили 65 штурмовых действий агрессора.