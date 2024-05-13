"Взрывная" поездка: на оккупированной части Украины взорвали машину российского депутата
На оккупированной части Украины неизвестные взорвали машину депутата Астраханской областной думы Дениса Харитонова. В момент взрыва он находился в авто.
Оккупанту чудом удалось выжить и не пострадать. Его авто сгорело дотла, об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.
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"Давно меня не взрывали в моей машине"
Автомобиль депутата Астраханской области Дениса Харитонова взорвали на временно оккупированной территории. Сам депутат в момент взрыва находился в автомобиле, впрочем, чудом ему удалось выжить.
По информации от российских СМИ, автомобиль взорвали 12 мая. Впрочем, о месте где все произошло, не сообщается.
Не обошлось и без "героической" истории от депутата. По словам Харитонова в момент взрыва он ехал на своей машине к родным одного из раненых оккупантов, чтобы отвезти им его вещи.
Слава Богу, не сгорел сразу и успел спасти документы и личные вещи тяжело раненого товарища "Шмеля", которые вез его родным... Давно меня не взрывали в моей машине,
– сказал Харитонов.
Отметим, что на видео мы можем увидеть обычный штатный автомобиль, но депутат величественно называет его БМД (боевая машина депутата).
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Взорванные авто оккупантов: последние новости
- В апреле в Москве взорвали машину бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова. Колаборанта госпитализировали. Предварительно, у него травма ног и рук.
- Есть и другой экс-сотрудник СБУ, которого взорвали в оккупированном Докучаевске. Говорится об Игоре Циферове. Отмечается, что в момент взрыва, в авто находился и другой "уважаемый днровец".
- Также есть информация, что в Старобельске взорвали авто коллаборациониста Чайки. Впоследствии российские пропагандисты подтвердили гибель коллаборанта.