Об этом сообщает Суспильне.

В каком состоянии находятся пострадавшие после взрыва в Монако?

По словам Тибо, все трое пострадавших до сих пор находятся в больнице. Ребенка уже удалось опросить, женщина остается в критическом состоянии, а мужчина, хотя его самочувствие улучшается, пока не может давать показания.

2 июля мы начали судебное расследование, добавив к квалификациям "покушение на убийство" и "оставление взрывного устройства на общественной дороге" еще и квалификацию "преступное объединение с целью совершения преступления",

– сообщил генеральный прокурор Монако.

Он также отметил, что 2 июля был выдан международный ордер на арест, а уже на следующий день его передали в Интерпол.

"Мы все еще находимся на этапе сбора доказательств: будь то в отношении бомбы, будь то в отношении использованного взрывчатого вещества – это то, чего у нас пока нет; у нас нет результатов, которые будут важны, в частности, для определения происхождения этих элементов, а также мотивов, которые также не установлены – мотива или мотивов. Поэтому мы расследуем абсолютно все направления, ничего не исключая", – рассказал Стефан Тибо.

Генеральный прокурор Монако добавил, что правоохранительные органы княжества сотрудничают с Офисом генерального прокурора Украины в рамках этого расследования.

Ранее генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко провел рабочую онлайн-встречу со Стефаном Тибо. В ходе переговоров стороны договорились наладить обмен материалами следствия и подтвердили готовность к полноценному сотрудничеству по делу покушения на Вадима Ермолаева.

На инцидент в Монако отреагировал и президент Владимир Зеленский. Глава государства отметил, что в ближайшие дни заслушает доклады о ситуации, и пообещал проинформировать общество о ходе следствия.

Главная подозреваемая в покушении на Ермолаева Анастасия Березовская, по предварительным данным, была убита, ее тело обнаружили в Киевской области. Обоим подозреваемым по этому делу – бывшему полицейскому и действующему сотруднику ГУР – уже избраны меры пресечения.