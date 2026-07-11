Об этом сообщает Суспильне.
В каком состоянии находятся пострадавшие после взрыва в Монако?
По словам Тибо, все трое пострадавших до сих пор находятся в больнице. Ребенка уже удалось опросить, женщина остается в критическом состоянии, а мужчина, хотя его самочувствие улучшается, пока не может давать показания.
2 июля мы начали судебное расследование, добавив к квалификациям "покушение на убийство" и "оставление взрывного устройства на общественной дороге" еще и квалификацию "преступное объединение с целью совершения преступления",
– сообщил генеральный прокурор Монако.
Он также отметил, что 2 июля был выдан международный ордер на арест, а уже на следующий день его передали в Интерпол.Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
"Мы все еще находимся на этапе сбора доказательств: будь то в отношении бомбы, будь то в отношении использованного взрывчатого вещества – это то, чего у нас пока нет; у нас нет результатов, которые будут важны, в частности, для определения происхождения этих элементов, а также мотивов, которые также не установлены – мотива или мотивов. Поэтому мы расследуем абсолютно все направления, ничего не исключая", – рассказал Стефан Тибо.
Генеральный прокурор Монако добавил, что правоохранительные органы княжества сотрудничают с Офисом генерального прокурора Украины в рамках этого расследования.
Ранее генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко провел рабочую онлайн-встречу со Стефаном Тибо. В ходе переговоров стороны договорились наладить обмен материалами следствия и подтвердили готовность к полноценному сотрудничеству по делу покушения на Вадима Ермолаева.
На инцидент в Монако отреагировал и президент Владимир Зеленский. Глава государства отметил, что в ближайшие дни заслушает доклады о ситуации, и пообещал проинформировать общество о ходе следствия.
Главная подозреваемая в покушении на Ермолаева Анастасия Березовская, по предварительным данным, была убита, ее тело обнаружили в Киевской области. Обоим подозреваемым по этому делу – бывшему полицейскому и действующему сотруднику ГУР – уже избраны меры пресечения.