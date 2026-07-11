Про це повідомляє Суспільне.

У якому стані постраждалі після вибуху у Монако?

За словами Тібо, усі троє постраждалих досі перебувають у лікарні. Дитину вже вдалося опитати, жінка залишається у критичному стані, а чоловік, хоча його самопочуття покращується, поки не може давати свідчення.

2 липня ми розпочали судове розслідування, додавши до кваліфікації "замах на вбивство" та "залишення вибухового пристрою на громадській дорозі" ще й кваліфікацію "злочинне об’єднання з метою вчинення злочину,

– повідомив генпрокурор Монако.

Він також зазначив, що 2 липня було видано міжнародний ордер на арешт, а вже наступного дня його передали до Інтерполу.

"Ми все ще перебуваємо на етапі збору доказів: чи то щодо бомби, чи то щодо використаної вибухової речовини – це те, чого ми ще не маємо; у нас немає результатів, які будуть важливими, зокрема, для визначення походження цих елементів, а також мотивів, які також не встановлені – мотивів або мотивів. Тому ми розслідуємо абсолютно всі напрямки, нічого не виключаючи", – розповів Стефан Тібо.

Генпрокурор Монако додав, що правоохоронці князівства співпрацюють з Офісом генерального прокурора України у межах цього розслідування.

Раніше генеральний прокурор України Руслан Кравченко провів робочу онлайн-зустріч зі Стефаном Тібо. Під час переговорів сторони домовилися налагодити обмін матеріалами слідства та підтвердили готовність до повноцінної співпраці у справі замаху на Вадима Єрмолаєва.

Відреагував на інцидент у Монако і президент Володимир Зеленський. Глава держави зазначив, що найближчими днями заслухає доповіді щодо ситуації, та пообіцяв поінформувати суспільство про просування слідства.

Головна підозрювана у замаху на Єрмолаєва Анастасія Березовська, попередньо, була вбита, її тіло виявили на Київщині. Обом підозрюваним у цій справі, експоліцейському та чинному співробітнику ГУР, уже обрали запобіжні заходи.