Под Киевом обнаружили тело подозреваемой в покушении на бизнесмена Ермолаева, – СМИ

Недалеко от Киева обнаружили тело женщины, которую правоохранительные органы связывали с делом о покушении на бизнесмена Вадима Ермолаева, в отношении которого введены санкции. По предварительной информации.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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Что известно о смерти женщины, которую подозревали в покушении на бизнесмена?

По информации собеседников издания, тело нашли около 23:00. Предварительно установлено, что женщина погибла в результате огнестрельного ранения. Источники также сообщили, что подозреваемая находилась за пределами Украины с 22 марта 2025 года по 1 июля 2026 года, после чего вернулась в страну.

По информации УП, в рамках этого уголовного производства уже задержаны двое подозреваемых. Один из них является действующим офицером Главного управления разведки Украины, другой – бывшим сотрудником правоохранительных органов.

Напомним, в Монако 29 июня произошел взрыв у жилого дома после того, как неизвестный оставил у входа рюкзак со взрывчаткой, начиненной металлическими элементами. Пострадали три человека, среди которых был днепровский бизнесмен Вадим Ермолаев.

3 июля Интерпол объявил в международный розыск 39-летнюю украинку Анастасию Березовскую, подозреваемую в причастности к покушению на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако. По данным следствия, женщина несколько раз проводила разведку возле места взрыва и передвигалась по арендованному автомобилю с немецкими номерами.

В Германии правоохранители провели обыски в квартире и изъяли автомобиль украинки. Собранные доказательства были переданы следователям княжества, которые рассматривают версии о связи преступления с организованной преступностью или частными мотивами.

Добавим, что пострадавший при взрыве в Монако украинский бизнесмен Вадим Ермолаев вышел из комы и продолжил лечение. Его гражданская жена Анна Насобина остается в критическом состоянии. Их 13-летний сын Ариэль получил ранения, но его жизни ничего не угрожает.