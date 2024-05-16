Сильно уставший, но может говорить: президент Словакии рассказал о визите к Фицо в больницу

Роберт Фицо, которого ранили во время покушения 15 мая, пока в больнице. Петер Пеллегрини говорит, что состояние премьера тяжелое.

Петер Пеллегрини – новоизбранный президент Словакии, он еще не вступал в должность. Вместе с действующим президентом страны Зузаной Чапутовой он обратился к словакам, чтобы "успокоить ситуацию". Впоследствии в президентском дворце соберут лидеров парламентских политических партий.

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О чем говорили Пеллегрини и Фицо

Их разговор был довольно коротким, ведь премьер-министр устал и находился под воздействием лекарств. И все же политики перекинулись несколькими словами.

Это были очень личные дебаты. Мы знаем друг друга более двадцати лет, поэтому это понятно. Он был очень уставший и в сложной ситуации со здоровьем. Мы говорили о том, как я рад, что он выжил, и что я желаю ему скорейшего выздоровления,

– сообщил президент Словакии.

В каком состоянии Фицо после покушения

Пеллегрини подчеркнул: еще рано говорить, что угроза для жизни Фицо полностью миновала. Он поблагодарил медиков, но объяснил, что премьер в тяжелом состоянии.

Фицо чудом избежал смерти, хотя был очень близок к ней. Пеллегрини рассказал: если бы огнестрельные ранения были на несколько сантиметров в сторону, "сегодня нам пришлось бы говорить о других вещах".

В Словакии призывают к единству

Новоизбранный президент призвал граждан к сотрудничеству и пониманию. Сейчас общество возмущено, поэтому опасаются эскалации напряженности.

"Давайте, пожалуйста, остановим это сейчас, немедленно, чтобы мы не стали свидетелями таких трагических событий", – призвал Пеллегрини.

По его словам, покушение на убийство Фицо пересекло красную линию. В стране бушуют ненависть и политическое несогласие. А потому очень важно отказаться от возможных дальнейших актов насилия.

"Чтобы мы не подвергали себя эскалации. Чтобы не было столкновения политических лагерей. Нам нужно успокоить и унять страсти и начать объединять разделенную Словакию", – подытожил Пеллегрини.

Что интересно, в словацкой полиции также призвали "воздержаться от любых ненавистнических и угрожающих комментариев и сообщений, а также от любых выступлений, разжигающих насилие и ненависть".